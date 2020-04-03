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تيرشتيجن يثير غضب برشلونة بطلب مثير

الجمعة 03/أبريل/2020 - 06:48 م
بوابة الفجر
كشفت تقارير صحفية إسبانية شرط مارك أندريه تيرشتيجن حارس مرمي فريق برشلونة للموافقة على فكرة تمديد عقده مع النادي في الفترة القادمة


وفتح برشلونة بشكل رسمي خلال الايام الماضية محادثات رسمية مع وكيل أعمال تيرشتيجن للموافقة على تمديد عقده والتوصل لاتفاق رسمي.


واكدت صحيفة الماركا الإسبانية على أن كافة محاولات برشلونة مع الحارس تيرشتيجن فشلت في النهاية بسبب بعض الشروط التي فرضها الحارس على النادي.


واضافت الصحيفة أن الحارس لن يوقع على عقد جديد مع برشلونة إلا عندما يحصل على أعلي راتب لحارس مرمي في العالم.


واشارت الصحيفة إلى أن النادي يأمل في التوصل لاتفاق مع تيرشتيجن بمنحه عقد طويل الأمد للبقاء في الكامب نو لأطول فترة ممكنة إلا أن الحارس يشترط الحصول على الراتب الأعلي في العالم.


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