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إياد نصار يغازل جمهوره بصورة جديدة عبر 'إنستجرام'

الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:48 م
إياد نصار
إياد نصار
روان هيثم
نشر الفنان إياد نصار، صورة جديدة له عبررحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام".

وظهر "نصار" في هذه الصورة مرتديا بدلة أنيقة مع تصفيفه لشعره بطريقة جذابة.

وكتب "نصار" على هذه الصورة قائلا: "خليك في البيت".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: أيه الجمال ده منور يا نجم وحشتنا جدا.

ويذكر أن آخر أعمال إياد نصار، مسلسل "حواديت الشانزليزية"، الذي تدور أحداثة في فترة السبعنيات، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة ميس حمدان وعمرو الشناوي ودانا حمدان وعايدة رياض ومنه جلال.

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