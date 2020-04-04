تعرف على أبرز الشائعات حول فيروس كورونا.. أهمها حرق جثث الموتى

في أوقات الأزمات تنتشر الشائعات كالنار في الهشيم، لتلامس جروح المجتمعات وتجرها نحو الويلات، ليختلط الأمر بين الشائعة والحقيقة وتتغلل الشائعة في العقول، ويصبح أفرادها أيقونات فعالة في منظومة الفوضى، وفي عالمنا اليوم ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعى بات من السهل نشر كل ما يجري حولك، الإ أنه ساهم في نشر المعلومات الزائفة.





شائعة حرق الجثث نشرت صفحة مجلس الوزراء ردًا على عدد من الشائعات التى انتشرت مؤخرا فى مصر بشأن فيروس كوروناالمستجد، والتى كان من أشهرها حرق الجثامين قبل موتها، وقد نفى مجلس الوزراء حرق أي جثث من ضحايا الكورونا، موضحا أن جميع المتوفيين جراء المرض يدفنوا مع اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس.





استعمال تطعيم الدرن وأضاف المجلس أنه لم يتم تسجيل أي حالة انتكاسة للمتعافين من الفيروس بعد خروجهم، كما أنهم لا يعدون مصدرًا للعدوى، ونفى المجلس فاعلية أي لقاح ضد الفيروس، لافتا إلى أن العالم كله في انتظار لقاح متعارف عليه دوليًا، وما تم تداوله على صفحات التواصل الأجتماعى أن وزارة الصحة تستخدم لقاح "الدرن والحصبة" ضد الكورونا ما هو إلا إحدى الشائعات.





حقيقة إنهاء عمل منظمة الصحة العالمية وقال المجلس أنه لا صحة لإنهاء منظمة الصحة العالمية عملها في مصر، والمنظمة مازالت مسمتمرة فى تقديمها العون للحكومة، وتشيد بالجهود المصرية، كما نفى المجلس عزل أي محافظة في الجمهورية كإجراء إحترازي، وأعلن توافر المستلزمات الطبية، ونفى ما يتم تداوله بشأن عجز في المؤسسات الطبية، كما لم يتم تحويل أي من قاعات المؤتمرات إلى مستشفيات ميدانية، لافتا إلى أن المستشفيات الحكومية كافية ومجهزة لإستقبال كافة الحالات.



وتتابع الحكومة المصرية العائدين من الخارج ومخالطيهم بشكل فردي، صحيح ولا صحة لما يتداوله بعض رواد مواقع التواصل في غير ذلك، وان ما تم نشره خلال الفترة الماضية بظهور سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور تم نفيه من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ولم يتم منع تداول الطيور من محافظة لآخرى.





عجز مخزون السلع ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما تم تداوله عن عجز الدولة للمخزون الإستراتيجي، مؤكدة على أن المخزون يكفى لمدة 4 أشهر على الأقل، وسيتم عمل تفتيش دورية لاكتشاف أي تلاعب في المخزون من قبل التجار، كما نفت الوزارة وجود أي تغيير فى أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية، مشددة على أن المخزون منها يكفى لأكثر من عام، ولا يوجد نية لإغلاق المجازر وهي مفتوحة بشكل طبيعى وفقًا لمواعيد الحظر.





حقيقة وجود أزمة في أسطوانات البوتاجاز ونفت وزارة البترول شائعة وجود أزمة في أسطونات البوتاجاز بمختلف المحافظات، مؤكدة على أن مصانع تعبئة اسطوانات الغاز تعمل بكامل طاقتها لانتاج ما يقرب من مليون أسطوانة يوميًا لتلبية كافة احتياجات المواطنين.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء انقطاع خدمة الكهرباء عن العدادات مسبوقة الدفع حال نفاذ الشحن فترة حظر التجوال، والتي نفتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مؤكدة أن العدادات تعمل فى حال نفاذ الشحن في أوقات الإجازات الرسمية أو وقت الحظر.