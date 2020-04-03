مفاجأة.. برشلونة يوجه صدمة قوية إلى فاتي





يجهز نادي برشلونة الإسباني ضربة قوية إلى نجمه الشاب إنسو فاتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة يفكر حاليا في إعارة فاتي إلى أي نادي أخر في الصيف القادم.





وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة يفكر في إعارة فاتي في نهاية الموسم الجاري ليحصل على فرصة مشاركة أكبر مع نادي أخر في الموسم القادم مع قلة فرص مشاركته مع ناديه.





وقد شارك إنسو فاتي في 21 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدف وحيد.







