نقل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي كفر الزيات إلى الحميات (صور)

أكد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه يتم تجهيز وحده غسيل كلوي بمستشفي حميات كفر الزيات والمركز الطبي وذلك لنقل وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى كفر الزيات العام، تخفيفا على الأهالى ورفع المعاناة عنهم لراحة المرضى وعدم التنقل خارج مركز كفر الزيات بناء على تعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.





جاء ذلك خلال زيارة وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتور هشام شيحه مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بالغربية، والدكتور أيمن الملاح مدير مستشفى كفر الزيات العام، لمستشفى حميات كفر الزيات العام والمركز الطبي.





وأشار "حميدة" إلى أنه ستتم تجهيزات وحدتي الغسيل الكلوي بمستشفى حميات كفر الزيات والمركز الطبي وذلك حفاظا على مرضي الفشل الكلوي وعدم تعرضهم العدوي كأجراء احترازي ووقائية من فيروس كورونا المستجد.









وأضاف أنه تقرر نقل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى كفر الزيات العام إلى مستشفي حميات كفر الزيات والمركز الطبي نظرًا لأن أماكن وحدات الغسيل لها مواصفات خاصة وصرفًا خاصًا، وبعد دراسة ومراجعة المقترح الخاص بشأن هذا الصدد، تم الإقرار بشكل نهائي حرصًا على المرضى وعدم تحميلهم معاناة بجانب معاناة المرض.









وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 282 حالة، من ضمنهم الـ 201 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 86 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات جميعهم مصريين.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 865 حالة من ضمنهم 201 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و58 حالة وفاة.





وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحليل بيانات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في جمهورية مصر العربية مقارنة بالوضع الوبائي ببعض دول الشرق الأوسط وبعض الدول التي تفشى بها المرض، حيث إن متوسط عدد الإصابات بمصر 7 إصابات لكل مليون مواطن، وما زال متوسط عدد الوفيات 0.4 لكل مليون مواطن، موضحة أن متوسط عدد الإصابات ببعض دول الشرق الأوسط بلغ من 17 إلى 500 إصابة لكل مليون، بينما بلغ متوسط حالات الوفاة من حالة وفاة واحدة لـ36 حالة لكل مليون مواطن.