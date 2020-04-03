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النقد الدولي: اهتمامنا الرئيسي حاليا هو تسريع تمويل الدول المتضررة من كورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:20 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلن صندوق النقد الدولي، أن الاهتمام الرئيسي حاليا هو تسريع تمويل الدول الصاعدة والنامية المتضررة من فيروس كورونا.

وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن الحكومات قدمت تمويلات كبرى لحماية الوظائف والأسواق وهذه إجراءات مهمة تم اتخاذها.

ويذكر أن أعلن النقد الدولي، عن خطورة الوضع الاقتصادي العالمي نتيجية تأثره بانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مؤكدا أن الاقتصاد العالمي سيتعافى من تلك الأزمة "المؤقتة".

وأوضح مارتن مويلايزن، رئيس قسم سياسة ومراجعة الاستراتيجية بصندوق النقد الدولي، أن البنوك والحكومات اتخذت خطوات غير مسبوقة لتوفير سيولة للأسواق والمحافظة على فاعليتها.

كما أعرب عن قلقه من مستويات الدين المرتفعة، مناشدا الحكومات أهمية التصرف بمسؤولية تجاه ذلك، وأن تتم خطوات الإنقاذ بتنسيق دولي.

وأمس الجمعة، قال مسؤولون بصندوق النقد الدولي في مدونة بشأن التأثير الاقتصادي لتفشي وباء فيروس كورونا إن اقتصاد الصين بدأ يظهر بعض المؤشرات على العودة إلى الوضع الطبيعي، عقب صدمة شاملة ناجمة عن الفيروس، لكن المخاطر الأكثر بروزا تظل قائمة.

وقال مسؤولو صندوق النقد إن معظم الشركات الصينية الأكبر حجما استأنفت العمل، وإن الكثير من الموظفين المحليين عادوا إلى أعمالهم، لكن الإصابات قد ترتفع مجددا مع استئناف السفر المحلي والدولي.

ولم تسجل الصين لليوم الثالث على التوالي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد على المستوى المحلي، بينما ازداد عدد الإصابات المكتشفة لدى وافدين قادمين من الخارج.

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