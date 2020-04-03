Advertisements

أول توضيح رسمي حول إنتاج علاج مصري لكورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
كشف محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن تفاصيل إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بأيدي علماء مصريين، مشيرا إلى أنه ليس موجود في الوقت الحالي ولكن مصر مازالت تعمل عليه.

وأضاف صقر، خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "فنجان قهوة"، والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، أن العالم كله يعمل لإنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لافًتا إلى أنه ليس هناك نتائج واضحة حتى الآن.

وأشار رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إلى أن مصر لديها خبرة مع الأوبئة، موضحًا أن مصر أنتجت لقاح لفيروس أنفلونزا الطيور ويباع في الأسواق، معلقًا: "إحنا ليس بننسى.. ومش واثقين في نفسنا".

يذكر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق أصدر قرارًا رقم (534) لعام 2018 بتجديد تعيين الدكتور محمود محمد عبداللطيف صقر رئيسًا لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لمدة 4 سنوات أخرى، وذلك اعتبارا من يوم 22 أبريل 2018.

والدكتور محمود محمد صقر من مواليد إبريل 1965، حصل على درجة الدكتوراه عام 1995 من جامعة طنطا، وحصل على درجة الأستاذية عام 2006، وهو أستاذ التكنولوجيا الحيوية النباتية بالمركز القومى للبحوث.

وشغل صقر العديد من المناصب القيادية بمنظومة البحث العلمى منها مدير مشروع (الطريق إلى نوبل)، ورئيس شعبة الهندسة الوراثية بالمركز القومى للبحوث، ونائب رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الأسبق، والمدير التنفيذى لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية منذ مايو 2012،وعلى المستوى الإقليمى، يشغل منصب الأمين العام لرابطة التقانات الحيوية باتحاد مجالس البحث العلمى العربية.

وللدكتور محمود صقر أكثر من 110 أوراق علمية منشورة فى مجلات علمية متخصصة محلية وعالمية،وكتابان،وهو الباحث الرئيسى لعشرة مشروعات بحثية دولية ومحلية، وحاصل على جائزة الدولة التشجيعية وجائزتى المركز القومى للبحوث للتشجيع العلمى والتفوق العلمى، ورئيس تحرير مجلتى الهندسة الوراثية والتقانات الحيوية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للهندسة الوراثية، وأشرف على 30 رسالة ماجستير ودكتوراه، وتولى مسئولية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا اعتبارا من أبريل 2014.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصل لكورونا كوفيد فيروس كورونا علاج كورونا بوابة الفجر البحث العلمي ألفجر

أخبار تهمك

ليس مبابي ولا نيمار.. ريال مدريد يقترب من إعادة "رشاش الأهداف"

منذ 38 دقيقة

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ يوم

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ حوالي 12 ساعة

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ حوالي 11 ساعة

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

السد يُصارع الهلال على فالكاو

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ ساعة و 7 دقيقة

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ حوالي 11 ساعة

كوفيد-19.. مستجدات هامة في الصين ومفاجأة حول علاج كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن أولى صفقات الأهلي السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

شكر للسيسي وتحذير للشرق الأوسط.. 3 رسائل مهمة من "الصحة العالمية"

منذ حوالي 5 ساعات

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

منذ ساعة و نصف

الزمالك يصدم صالح جمعة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يومين

موضوعات متعلقة

محمود صقر يؤكد أهمية ربط البحث العلمي باحتياجات التنمية الشاملة لرفاهية المجتمع

"البحوث الزراعية بالقومي للبحوث" تنظم ورشة عمل عن الاستثمار في الطحالب

ننشر تفاصيل اجتماع مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

بدء البرنامج التدريبي للطلاب الدفعة السادسة من "علماء الجيل" بأكاديمية البحث العلمي

مدير بحوث البترول ينصح بضرورة غسل اليد قبل استخدام المطهرات

رئيس أكاديمية البحث العلمي يروي قصة نجاحه (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:09 م

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

06:47 م

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

08:49 ص

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

08:28 ص

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

08:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم