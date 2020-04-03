أول توضيح رسمي حول إنتاج علاج مصري لكورونا

كشف محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن تفاصيل إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بأيدي علماء مصريين، مشيرا إلى أنه ليس موجود في الوقت الحالي ولكن مصر مازالت تعمل عليه.





وأضاف صقر، خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "فنجان قهوة"، والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، أن العالم كله يعمل لإنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لافًتا إلى أنه ليس هناك نتائج واضحة حتى الآن.





وأشار رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إلى أن مصر لديها خبرة مع الأوبئة، موضحًا أن مصر أنتجت لقاح لفيروس أنفلونزا الطيور ويباع في الأسواق، معلقًا: "إحنا ليس بننسى.. ومش واثقين في نفسنا".





يذكر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق أصدر قرارًا رقم (534) لعام 2018 بتجديد تعيين الدكتور محمود محمد عبداللطيف صقر رئيسًا لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لمدة 4 سنوات أخرى، وذلك اعتبارا من يوم 22 أبريل 2018.





والدكتور محمود محمد صقر من مواليد إبريل 1965، حصل على درجة الدكتوراه عام 1995 من جامعة طنطا، وحصل على درجة الأستاذية عام 2006، وهو أستاذ التكنولوجيا الحيوية النباتية بالمركز القومى للبحوث.





وشغل صقر العديد من المناصب القيادية بمنظومة البحث العلمى منها مدير مشروع (الطريق إلى نوبل)، ورئيس شعبة الهندسة الوراثية بالمركز القومى للبحوث، ونائب رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الأسبق، والمدير التنفيذى لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية منذ مايو 2012،وعلى المستوى الإقليمى، يشغل منصب الأمين العام لرابطة التقانات الحيوية باتحاد مجالس البحث العلمى العربية.





وللدكتور محمود صقر أكثر من 110 أوراق علمية منشورة فى مجلات علمية متخصصة محلية وعالمية،وكتابان،وهو الباحث الرئيسى لعشرة مشروعات بحثية دولية ومحلية، وحاصل على جائزة الدولة التشجيعية وجائزتى المركز القومى للبحوث للتشجيع العلمى والتفوق العلمى، ورئيس تحرير مجلتى الهندسة الوراثية والتقانات الحيوية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للهندسة الوراثية، وأشرف على 30 رسالة ماجستير ودكتوراه، وتولى مسئولية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا اعتبارا من أبريل 2014.



