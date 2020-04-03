Advertisements

أردوغان يفرض حظر تجول جزئي على المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 20 عاما

الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:26 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
الفجر
قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الجمعة، فرض حظر تجول جزئي على المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 20 عاما، وإيقاف دخول وخروج المركبات إلى 31 مدينة اعتبار من منتصف ليل اليوم الجمعة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويذكر أن طالب أكاديميون وصحفيون وجماعات حقوقية في تركيا، بإطلاق سراح المعارضين، ضمن الإفراج المزمع عن عشرات الآلاف من السجناء لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأمس الثلاثاء، اقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشروع قانون للإفراج المؤقت عن نحو 45 ألف سجين.

وستفرج السلطات التركية عن عدد مماثل بشكل دائم بموجب جزء منفصل من التشريع، بهدف الحد من تكدس السجون خوفا من تفشي الوباء.


ولا يغطي مشروع القانون المقترح أولئك المدانين بتهم الإرهاب، ومن المحتمل استبعاد آلاف الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم في حملة تطهير أعقبت محاولة الانقلاب الفاشل عام 2016.

وألقت تركيا القبض على آلاف من الأكاديميين والمحامين والصحفيين وموظفي الخدمة المدنية وأفراد بالجيش التركي، بزعم أنهم من أنصار الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب.

وهناك نحو 300 ألف سجين في السجون التركية، وتعكف الحكومة على إصلاحات لتخفيف الضغط على نظام السجون في ضوء تفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 13 ألف شخص في البلاد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوفيد حظر جزئي المواطنين اردوغان 20 عاما 13 الف

أخبار تهمك

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ حوالي 11 ساعة

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

شكر للسيسي وتحذير للشرق الأوسط.. 3 رسائل مهمة من "الصحة العالمية"

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يصدم صالح جمعة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ حوالي 11 ساعة

السد يُصارع الهلال على فالكاو

منذ ساعة و 18 دقيقة

ليس مبابي ولا نيمار.. ريال مدريد يقترب من إعادة "رشاش الأهداف"

منذ 41 دقيقة

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يومين

الكشف عن أولى صفقات الأهلي السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

منذ ساعة و نصف

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ حوالي 12 ساعة

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ يوم

كوفيد-19.. مستجدات هامة في الصين ومفاجأة حول علاج كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ ساعة و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

"اعتقالات وفصل تعسفي".. انتهاكات "أردوغان" بحق الشعب التركي

السجن المؤبد لـ 15 شخصاً اتهموا مقربين من أردوغان بالفساد

تركيا: توقف 85% من الطائرات بسبب فيروس كورونا

الصحة التركية: ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:09 م

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

06:47 م

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

08:49 ص

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

08:28 ص

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

08:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم