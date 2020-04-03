أردوغان يفرض حظر تجول جزئي على المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 20 عاما

ويذكر أن طالب أكاديميون وصحفيون وجماعات حقوقية في تركيا، بإطلاق سراح المعارضين، ضمن الإفراج المزمع عن عشرات الآلاف من السجناء لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).





وأمس الثلاثاء، اقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشروع قانون للإفراج المؤقت عن نحو 45 ألف سجين.





وستفرج السلطات التركية عن عدد مماثل بشكل دائم بموجب جزء منفصل من التشريع، بهدف الحد من تكدس السجون خوفا من تفشي الوباء.









ولا يغطي مشروع القانون المقترح أولئك المدانين بتهم الإرهاب، ومن المحتمل استبعاد آلاف الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم في حملة تطهير أعقبت محاولة الانقلاب الفاشل عام 2016.