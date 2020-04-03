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أردوغان يفرض حظر تجول جزئي على المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 20 عاما
الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:26 م
الفجر
قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الجمعة، فرض حظر تجول جزئي على المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 20 عاما، وإيقاف دخول وخروج المركبات إلى 31 مدينة اعتبار من منتصف ليل اليوم الجمعة، للحد من انتشار فيروس كورونا.
ويذكر أن طالب أكاديميون وصحفيون وجماعات حقوقية في تركيا، بإطلاق سراح المعارضين، ضمن الإفراج المزمع عن عشرات الآلاف من السجناء لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأمس الثلاثاء، اقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشروع قانون للإفراج المؤقت عن نحو 45 ألف سجين.
وستفرج السلطات التركية عن عدد مماثل بشكل دائم بموجب جزء منفصل من التشريع، بهدف الحد من تكدس السجون خوفا من تفشي الوباء.
ولا يغطي مشروع القانون المقترح أولئك المدانين بتهم الإرهاب، ومن المحتمل استبعاد آلاف الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم في حملة تطهير أعقبت محاولة الانقلاب الفاشل عام 2016.
وألقت تركيا القبض على آلاف من الأكاديميين والمحامين والصحفيين وموظفي الخدمة المدنية وأفراد بالجيش التركي، بزعم أنهم من أنصار الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب.
وهناك نحو 300 ألف سجين في السجون التركية، وتعكف الحكومة على إصلاحات لتخفيف الضغط على نظام السجون في ضوء تفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 13 ألف شخص في البلاد.
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