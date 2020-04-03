التموين تتحدى وباء "كورونا" وتؤمن السلع والمنتجات للمواطنين

بعد تفاقم أزمة فيروس كورونا، والتى تسببت فى خسائر عالمية فادحة، وركود اقتصادى لم يشهد العالم فى الماضى القريب، وجدت بعض الدول نفسها فى مأزق تأمين السلع والمنتجات، مما جعل المواطنين فى تزاحم على الأسواق لتأمين حياتهم من السلع الأساسية، والذى وضع الحكومات فى مأزق بعدما أغلقت أبواب الاستيراد والتصدير لتحمى نفسها من الوباء العالمى المتنقل "كوفيد 19"، لتقف سلاسل الإمدادات من الخارج وتعتمد كثير من الدول على إنتاجها.





وأعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى بيان أمس الخميس، أن مصر لديها من السلع الإستراتيجية من قمح وأرز وسمن ومكرونة ما يكفى على الأقل مدة 4 أشهر، أما احتياطها من السكر والزيت واللحوم والدواجن ما يكفى لأكثر من 6 أشهر.





وطمئن مصيلحى المواطنين أن القيادة السياسية تسعى لزيادة الاحتياطى من السلع، وأنه لا داعٍ للقلق أو الزحام على المتاجر والأسواق وأن باب الصرف يفتح من الساعة السابعة صباحاُ إلى السابعة مساءً، وكذلك تم فتح صرف نقاط الخبز بدلا من أن تنتهي يوم ٢٠ من الشهر، مناشدًا الجمهور بأخذ كافة سبل الوقاية وعد التزاحم للتقليل من فرص انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.





وفى سياق سابق، شدد الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى على الأجهزة المعنية بتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطى منها وتلبية احتياجات المواطن بالكميات والأسعار المناسبة وتوفيرها فى الأسواق المحلية وإتاحتها فى كافة المحافظات.





كما أكد على دور أجهزة حماية المستهلك، والتى يتمثل ورها فى مراقبة أسعار السلع لكى لا يتم التلاعب بالمواطن فى الأسعار واستغلال الأزمات التى تمر بها البلاد خاصة مع إقتراب شهر رمضان المبارك.





وشدد مدبولى فى اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس، على وزيرى التموين والداخلية أهمية ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع، وتعزيز دور حماية المستهلك لمواجهة استغلال واحتكار التجار وتلاعبهم بالأسعار بعرض زيادة الربح، وتشديد الإجراءات الاحترازية من حظر التجول على الطرق العامة.





وفى إطار طمأنة المواطنين، قال وزير الزراعة واستصلاح الأرضي، إن عملية إنتاج وتصدير السلع لم تتأثر بشكل ملحوظ بالفيروس المستجد، فيما أوضح وزير التجارة المصرية، أن البلاد ستوقف تصدير البقوليات لمدة ثلاثة أشهر، ضمن خطة حكومية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين خلال أزمة الكورونا، فيما أشار وزير التنمية المحلية تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات التنموية والخدمية بالدولة، وعلى رأسها تحقيق الأمن الغذائي.





ووجه وزير التموين الشكر لبدالي التموين وأصحاب منافذ جمعيتي، على مبادرتهم لتنظيم صفوف الجمهور لتقليل من حدة الزحام أمام المنافذ، والتقليل من فرص العدوى بين المواطنين.





وفى وقت سابق، أعلنت الحكومة المصرية فرض حظر التجوال من الساعة السابعة مساءً إلى السادسة صباحًا، ويستثنى منه محال السلع الغذائية، وسيارات نقل الأغذية، ومحلات الخضر والفاكهة والجزارة والدواجن والألبان، لتخفيف من الضغط الاقتصادى.



