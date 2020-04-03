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أهالي كفر الشيخ يلتزمون بحظر التجوال في اليوم العاشر على التوالي (صور)

الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:34 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إن المواطنين التزموا في منازلهم بعاشر أيام الحظر بالمحافظة، تطبيقًا لقرار حظر التجوال، والذي يهدف إلى الحد من تحركات المواطنين غير الضرورية، ضمن تنفيذ الإجراءات الجادة التي اتخذتها الدولة لمجابهة ڤيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من انتشاره، وذلك ابتداءً من الـ 7 مساءً حتى الـ 6 صباحًا، تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء.

وشدد محافظ كفر الشيخ، في بيان، بتطبيق نظام حظر التجوال بكل حزم وفقًا للتعليمات التي وضعتها الحكومة المصرية، وعلى الأهالي أن يؤدوا واجبهم بالبقاء في منازلهم، وعدم تعريض أنفسهم وأسرهم لهذا الخطر.

وأشاد، بالتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتنفيذ القرارات من خلال غرف عمليات منعقدة على مدار الساعة، والتواصل المباشر والدائم بين كافة الجهات المعنية، وفقًا لخطة الاستعدادات التي تنفذها المحافظة بكافة أجهزتها المعنية والمعاونة لإنجاح جهود الدولة لمُحاصرة انتشار ڤيروس كورونا المستجد.

وكما تابع محافظ كفرالشيخ، غلق جميع المحال التجارية بكافة نواحي المحافظة، والمرور المستمر لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بالمحافظة، في عاشر أيام الحظر، من الـ 5 مساءًا حتى الـ 6 صباحًا فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ، على جميع الجهات التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني والمتابعة اللحظية لتنفيذ قرارات غلق المحال، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل من يخالف تلك الأحكام والقرارات‪.‬

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بما لمسه من حرص المواطنين وإيمانهم بتنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة التي تأتي في إطار حرص الدولة بالحفاظ على أرواحهم لضمان سلامتهم، وذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).
ويأتي ذلك حرصا علي سلامة المواطنين، والخوف من إنتقال الفيروس إليهم، فيجب الإلتزام بمنازلهم لحين إنتهاء الأزمة والقضاء علي الفيروس.
أهالي كفر الشيخ يلتزمون بحظر التجوال في اليوم العاشر على التوالي (صور)
أهالي كفر الشيخ يلتزمون بحظر التجوال في اليوم العاشر على التوالي (صور)
أهالي كفر الشيخ يلتزمون بحظر التجوال في اليوم العاشر على التوالي (صور)
أهالي كفر الشيخ يلتزمون بحظر التجوال في اليوم العاشر على التوالي (صور)
أهالي كفر الشيخ يلتزمون بحظر التجوال في اليوم العاشر على التوالي (صور)
أهالي كفر الشيخ يلتزمون بحظر التجوال في اليوم العاشر على التوالي (صور)
أهالي كفر الشيخ يلتزمون بحظر التجوال في اليوم العاشر على التوالي (صور)
أهالي كفر الشيخ يلتزمون بحظر التجوال في اليوم العاشر على التوالي (صور)
أهالي كفر الشيخ يلتزمون بحظر التجوال في اليوم العاشر على التوالي (صور)
أهالي كفر الشيخ يلتزمون بحظر التجوال في اليوم العاشر على التوالي (صور)

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