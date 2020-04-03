"اختلفوا على سعر المخدرات".. التحقيق مع مسجل شرع في قتل موظف ونجله

أقدم مسجل خطر على إصابة موظف ونجله والشروع في قتلهما، حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وأمرت النيابة العامة بالاستعلام عن المصابين تمهيدا للاستماع إلى أقوالهما، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.





وكما أمرت النيابة بالتحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، وبدأت التحقيق مع المتهم.





تفاصيل الواقعة تعود بورود معلومات المقدم محمد مجدي رئيس مباحث المعصرة بإصابة موظف ويدعى محمد صادق بالعقد الخامس من العمر وفي وجهه 60 غرزة ونجلة العشريني بجرج قطعي بالرقبة، وتم نقلهما لمستشفى ماري جرجس للعلاج وإعداد تقرير طبي لحالتهم.





وتم تشكيل فريق بحث ضم الرواد محمد صلاح وكريم عبد العاطي معاوني المباحث لكشف غموض الحادث وبالفحص والانتقال تبين بقيام عاطل وشهرته شماعة تاجر مخدرات بصحبته كلب مسعور بالشروع بقتلهما بسبب الخلافات على ثمن بيع المخدرات وتطور الأمر إلى التشاجر بالأسلحة البيضاء.





وتم ضبط المتهم الهارب أثناء اختبائه بإحدى الشقق المهجورة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق آخر، وقعت حادثة بشعة هزت منطقة مزرعة البط بالبساتين، تمثلت في قيام عامل بقتل صاحب محل وذلك بعدما ضبطه في أحضان زوجته وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليه.





وطالبت النيابة العامة، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإرسال بيان بالصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة والوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك.





كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وطالبت بتفريغ الكاميرات المحيطة حول الواقعة وإرسال تقرير واف بها.





البداية تعود عندما تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، إخطارا من اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة مفاده وجود جريمة قتل بمنطقة مزرعة البط بالبساتين.





وانتقل المقدم أحمد فرج رئيس مباحث قسم شرطة البساتين والرائد أحمد مصلح معاون المباحث والنقيب محمد عطية معاون الضبط، وتبين قيام عامل بطعن صاحب محل بسكين بعدما وجده في أحضان زوجته.





وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وجار اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.