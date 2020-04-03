مسلسل البروفيسور La casa de papel season 4 علي Netflix الإلكترونية "لاكاسا دي بابيل"

موعد عرض مسلسل البروفيسور الجزء 4، حيث يقدم لكم موقعنا "بوابة الفجر الإلكترونية" ميعاد طرح الجزء الرابع من مسلسل البروفيسور la casa de papel s4 على منصة Netflix، شهدت الساعات الأخيرة العديد من عمليات البحث المتعددة علي مسلسل لاكاسا ديبابيل الإسباني المعروف وذلك بسبب طرح الجزء الرابع، حيث تعود شركة نتفليكس بموسم جديد من المسلسل المعروف لا كاسا la casa de papel وينتظر الجميع بفارغ الصبر وأعلنت منصة نتفليكس ان الموسم الرابع سوف يتاح اليوم الجمعة الموافق 3 ابريل 2020، وشهد المواسم الماضية تحقيق نسب مشاهدات عالية للغاية وتقيمات عالية من خلال موقع IMDB المعروف ويع هذا الموقع من أشهر المواقع تقيم للأعمال الأجنبية في العالم.









موعد عرض مسلسل البروفيسور الجزء 4





وسوف يتاح الموسم الرابع من لاكاسا دي بابيل الموسم الرابع علي Netflix الإلكترونية “البروفيسور الجزء الرابع” في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والساعة التاسعة بتوقيت السعودية ويترقب الملايين حول العالم عرض مسلسل “البروفيسور الجزء الرابع” من من أجل معرفة الاحداث القوية التي ظهرات بالعديد من الإعلانات المشوقة التي طرحتها شركة نتفليكس المعروفة، وجدير ان هذا الجزء من المسلسل يعد من أقوي الأجزاء التي سوف يتم طرحها عبر نتفليكس كما اعلن العديد من أبطال العمل ويأمل الجميع أن يحقق المسلسل نسب مشاهدات عالية للغاية خلال فترة عرضة هذا الموسم، وجدير ان هناك موسمين سوف يتم طرحمها خلال السنوات القادمة .









لاكاسا دي بابيل على Netflix





أبطال الجزء الرابع من مسلسل البروفيسور، حيث هناك العديد من الأبطال أبرزهم “ألفارو مورتي الذي يؤدي دور البروفيسور، أورسولا كوربيرو الذي يؤدي دور طوكيو، ألبا فلوريس الذي يؤدي دور نيروبي، باكو توس الذي يؤدي دور موسكو، ميغيل هيران الذي يؤدي دور ريو، بيدرو ألونسو الذي يؤدي دور برلين، خايمي لورينتي الذي يؤدي دور دنفر، داركو بيريك الذي يؤدي دور هلسنكي، روبرتو جارسيا رويز الذي يؤدي دور أوسلو، كيتي مانفر الذي يؤدي دور Mariví والدة المحققة راكيل، فرناندو سوتو الذي يؤدي دور أنخيل، ماريا بيدرازا الذي يؤدي دور أليسون باركر، خوان فرنانديز الذي يؤدي دور العقيد برييتو من المخابرات الوطنية، فران مورجيلو الذي يؤدي دور بابلو”.









عناوين حلقات البروفيسور الجزء 4





Eps 1 : أنتهت اللعبة.





Eps 2 : عرس برلين.





Eps 3 : درس التشريح.





Eps 4 : تنهدات اسبانيا.





Eps 5 : قبل 5 دقائق.





Eps 6 : ” كو التقنى”.





Eps 7 : هدم الخيمة.





Eps 8 : خطة باريس.









بعد قليل سيتم رفع سلسلة حلقات مسلسل البروفيسور الموسم الرابع علي شبكة ومنصة نيتفليكس.









أبطال مسلسل La Casa De Papel الأسبانى





Úrsula Corberó.





Álvaro Morte.





Itziar Ituño.





Pedro Alonso.





Alba Flores.





Miguel Herrán.





Jaime Lorente.





Esther Acebo Enrique Arce.





Darko Peric.





Mario de la Rosa.





Rocco Narva.





Fernando Soto.





أنباء عن نهاية مسلسل la casa de papel season 4 بهذا الموسم ولكن المتداول ليس بالحقيقي بعد تحقيق هذا النجاح الكبير .



