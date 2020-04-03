ليس مبابي ولا نيمار.. ريال مدريد يقترب من إعادة "رشاش الأهداف"

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة كبرى بشأن صفقة مدوية قد يحسمها ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وفجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي وقائد منتخب البرتغالي إلى صفوف ريال مدريد الإسباني مرة أخري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية فإن توقف البطولات بسبب فيروس كورونا تسبب في العديد من الخسائر الاقتصادية والمالية للعديد من الفرق الأوروبية، وعلى رأسها يوفنتوس.





وأوضحت الصحيفة أن هذه الأزمة قد تساهم في عودة الهداف التاريخي لريال مدريد إلى ناديه السابق، خاصة وأن الوضع المالي في النادي الملكي أفضل بكثير.





وأشارت الصحيفة إلى أن علاقة رونالدو مع رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، تحسنت كثيرا خلال الفترة الماضية.





وأكدت الصحيفة على رغبة رونالدو، البالغ 35 عاما، في إنهاء مسيرته مع الساحرة المستديرة وهو داخل أسوار البرنابيو.





ورحل رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد، عن القلعة البيضاء صيف 2018، مقابل نحو 112 مليون يورو، وذلك بعد 9 سنوات قضاها في إسبانيا، وحقق خلالها الكثير من الألقاب الفردية والجماعية.



