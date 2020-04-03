ألمانيا: من السابق لأوانه رفع القيود على التحركات بسبب كورونا





قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، إنه من السابق لأوانه أن ترفع ألمانيا القيود على تحركات الناس رغم المؤشرات المبدئية على أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" ينتشر بوتيرة أبطأ، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العالمية " رويترز".





وأضافت ميركل: " الحكومة وأنا بشكل شخصي نفكر في كيفية تحقيق شيئين في آن واحد: تأمين الحماية الصحية للجميع وبدء عملية بحيث يتسنى العودة للحياة العامة شيئا فشيئا"، لافتة إلى أن التعامل مع الجائحة "مهمة خارقة".





وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان، في وقت سابق من اليوم، إن "هناك دلائل على أن معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بدأ يستقر"، موضحاً أن بلاده حصلت بالفعل على 1500 جهاز تنفس صناعي جديد، وهي أجهزة ضرورية لعلاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا، مشيراً أن هذه الأجهزة ستكون في العيادات هذا الشهر.





وذكر أن جهود زيادة عدد أسرة الرعاية المكثفة المتاحة في الأيام الأخيرة أسفرت عن أن 40% منها أصبحت جاهزة الآن لاستقبال المرضى.



