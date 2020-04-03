Advertisements

ألمانيا: من السابق لأوانه رفع القيود على التحركات بسبب كورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:27 م
المستشارة الألمانية - ميركل
المستشارة الألمانية - ميركل
وكالات

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، إنه من السابق لأوانه أن ترفع ألمانيا القيود على تحركات الناس رغم المؤشرات المبدئية على أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" ينتشر بوتيرة أبطأ، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وأضافت ميركل: "الحكومة وأنا بشكل شخصي نفكر في كيفية تحقيق شيئين في آن واحد: تأمين الحماية الصحية للجميع وبدء عملية بحيث يتسنى العودة للحياة العامة شيئا فشيئا"، لافتة إلى أن التعامل مع الجائحة "مهمة خارقة".

وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان، في وقت سابق من اليوم، إن "هناك دلائل على أن معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بدأ يستقر"، موضحاً أن بلاده حصلت بالفعل على 1500 جهاز تنفس صناعي جديد، وهي أجهزة ضرورية لعلاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا، مشيراً أن هذه الأجهزة ستكون في العيادات هذا الشهر.

وذكر أن جهود زيادة عدد أسرة الرعاية المكثفة المتاحة في الأيام الأخيرة أسفرت عن أن 40% منها أصبحت جاهزة الآن لاستقبال المرضى.

ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا حاجز مليون و74 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 56 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 226 ألف شخص للشفاء.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميركل كورونا فيروس كورونا ألمانيا

أخبار تهمك

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ حوالي 11 ساعة

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يومين

شكر للسيسي وتحذير للشرق الأوسط.. 3 رسائل مهمة من "الصحة العالمية"

منذ حوالي 5 ساعات

ليس مبابي ولا نيمار.. ريال مدريد يقترب من إعادة "رشاش الأهداف"

منذ 43 دقيقة

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ يوم

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 15 ساعة

السد يُصارع الهلال على فالكاو

منذ ساعة و 20 دقيقة

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن أولى صفقات الأهلي السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يصدم صالح جمعة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ ساعة و 12 دقيقة

كوفيد-19.. مستجدات هامة في الصين ومفاجأة حول علاج كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: نرى مؤشرات إيجابية على الأرض لمكافحة كورونا في إيطاليا

"فرانس برس" تكشف عن عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم

روسيا تتهم أمريكا بـ"شن حرب معلوماتية" ضد الصين

السلطات الألمانية تسجل 266 حالة وفاة و43 ألف إصابة بكورونا

عاجل.. "فرانس برس" تعلن عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم

لمكافحة كورونا.. "ترامب" يوقع قرار لاستدعاء احتياطي الجيش

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:47 م

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

07:09 م

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

08:49 ص

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

08:28 ص

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

08:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم