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ألمانيا: من السابق لأوانه رفع القيود على التحركات بسبب كورونا
الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:27 م
وكالات
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، إنه من السابق لأوانه أن ترفع ألمانيا القيود على تحركات الناس رغم المؤشرات المبدئية على أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" ينتشر بوتيرة أبطأ، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".
وأضافت ميركل: "الحكومة وأنا بشكل شخصي نفكر في كيفية تحقيق شيئين في آن واحد: تأمين الحماية الصحية للجميع وبدء عملية بحيث يتسنى العودة للحياة العامة شيئا فشيئا"، لافتة إلى أن التعامل مع الجائحة "مهمة خارقة".
وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان، في وقت سابق من اليوم، إن "هناك دلائل على أن معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بدأ يستقر"، موضحاً أن بلاده حصلت بالفعل على 1500 جهاز تنفس صناعي جديد، وهي أجهزة ضرورية لعلاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا، مشيراً أن هذه الأجهزة ستكون في العيادات هذا الشهر.
وذكر أن جهود زيادة عدد أسرة الرعاية المكثفة المتاحة في الأيام الأخيرة أسفرت عن أن 40% منها أصبحت جاهزة الآن لاستقبال المرضى.
ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا حاجز مليون و74 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 56 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 226 ألف شخص للشفاء.
هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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