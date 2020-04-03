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"تيك توك" يعرض كارول سماحة للانتقاد!

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:12 م
كارول سماحة
كارول سماحة
سيدة صادق
نشرت الفنانة كارول سماحة، فيديو لها مع إبنتها مستخدمة أبليكيشن "التيك توك"، وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت "كارول"، مع ابنتها وهما يقلدا مقطع صوت للفنان محمد هنيدي وذلك بهدف التسلية ونشر روح البهجة بين الجمهور ولتخفيف ملل الحجر المنزلي عليهم.

وتبادل جمهور "سماحة"، معها التعليقات بكل لطف وحب مرة ووجهو لها النقد في مرات أخري قائلين "لا يست كارول لاء خليكي كبيرة بعيونا والله ما ضل غيرك كبير بهالزمن، مش لابئلك خليكي ليدي، أحلي مين عمل تيك توك، انهبلت كارول"

يذكر أن كليب أغنية "مش هعيش" للفنانة كارول سماحة، حقق مليون و244 ألف مشاهدة بعد طرحه عبر القناة الرسمية الخاصة بها على "يوتيوب"، في منتصف مارس الماضي.

تقول كلمات الأغنية :"مش هعيش محبوسة في سجن القلق ..هبقى حرة وعندي حق .. إفهم إن أنا عندي مبدأ طول حياتي ..بدي فرصة وفرصتين التالتة لأ .. مش هعيش مع حد سلبي .. وأصحي ألاقي عمري راح .. حد فاكر إن قلبي .. ملك ليه أو مستباح .. دي المشكلة والحل باين من زمان الحب بيموت لو ما حسش بالأمان".

أغنية "مش هعيش" كلمات أمير طعيمة، وألحان إسلام زكي، وتوزيع الكسندر، وتسجيل صوتي ـكرم عادل.

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