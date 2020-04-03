تطبيق ماسنجر متاح الآن على ويندوز وماك

أطلقت شركة فيس بوك تطبيقها الشهير ماسنجر على الحواسب العاملة بنظامي ويندوز وماك، وذلك لاستخدامه بدلًا من موقع الويب.





ويتميز تطبيق ماسنجر بالتصميم الليلي الداكن ويدعم المكالمات الصوتية والمرئية الفردية والجماعية وبدون حدود للمدة الزمنية، كما يدعم تبادل الصور المتحركة ويظهر الإشعارات ضمن مركز الإشعارات الخاص بنظام التشغيل.





وأوضحت فيس بوك أنها شهدت نمو 100% لاستخدام مكالمات ماسنجرها عبر الحواسب الشخصية، ولهذا اختارت إطلاق التطبيق الآن لتسهيل المهمة أكثر.





لا يعتقد أن ماسنجر فيس بوك سيتنافس مع الخدمات الشبيهة التي تستخدمها الشركات مثل زووم أو تيمز من مايكروسوفت، لكنه على الأقل سينافس خدمات آبل وجوجل الشبيهة للمكالمات المرئية والصوتية الجماعية.



