حقيقة تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني

كشفت تقارير صحفية إسبانية حقيقة تتويج نادي برشلونة بلقب بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري حال إلغاء المسابقة بشكل رسمي.

وكانت تقارير صحفية اسبانية قد اشارت إلى أن برشلونة قد يتوج ببطولة الدوري الإسباني كمتصدر لجدول الترتيب حال الغاء المسابقة.

وذكرت صحيفة الماركا أن هناك دراسة داخل الدوري الإسباني بمنح برشلونة لقب بطولة الدوري مثلما حدث في الدوري البلجيكي مع فريق كلوب بروج.





وكتبت صحيفة الماركا: بعد إنهاء الدوري البلجيكي هذا الموسم بسبب أزمة فيروس كورونا و تحديد كلوب بروج كبطل لبلجيكا ، يتم دراسة هذا الأمر أيضا بالنسبة للدوري الإسباني.





واضافت: في حالة الاستقرار على اتباع نفس سياسة الدوري البلجيكي سيصبح برشلونة بطلًا في حالة عدم إنهاء الجولات المتبقية، وهذا الأمر هو الأقل رغبة لأن جميع المعنيين يريدون إنهاء الـ 11 جولة المتبقية.