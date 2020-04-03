" realme " تحتل المرتبة السابعة في سوق الهواتف الذكية عالمياً

ذكرت شركة Counterpoint، إحدى شركات تحليلات الهواتف الذكية، إن شركة realme الصينية احتلت المرتبة السابعة على مستوى العالم وعلى الرغم من الانخفاض الذي يحدث في السوق مؤخرا، فقد أظهرت صناعة الهواتف الذكية مرونة كبيرة، حيث أن مبيعات شركة realme بشكل خاص تنمو بوتيرة ثابتة وقد كشفت realme هذا العام عن قطاع آخر في مجال التكنولوجيا الرائجة المعروفة باسم. "AIOT"

وقد ساعدت هذه الإستراتيجية realme على أن تصبح أسرع علامة تجارية للهواتف الذكية نموًا على مستوى العالم بفضل تقديمها واحدة من التقنيات الفريدة.

ونتيجة لذلك أظهرت وسائل الإعلام والمدونون دعمهم الكامل وكذلك مدى تحمسهم علىكل منصة من منصاتهم الاجتماعية معبرين عن انطباعاتهم الأولى حول realme C3 فيما يتعلق بعمر البطارية المثير للإعجاب وجودة HD ومميزات الكاميرا

ويأتي هاتف realme C3 مع معالج Helio G70 وبطارية ضخمة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة وشاشة كاملة بحجم 6.5 بوصة لتقديم تجربة ألعاب رائعة على الهواتف الذكية، و تصميم أنيق ومعالج متقدم وإعداد كاميرا ثلاثية مذهلة،realme C3 هو أروع هاتف ذكي في هذه الشريحة السعرية

أما بالنسبة لوحش الألعاب، فإن realme 6i يطلق ميزاته القوية في السوق المصري بدءاً من طلبات الحجز المسبق على سوق. كوم بداية من الأول أبريل - حتى السادس من أبريل. وسيكون متاحا رسميًا لأول عملية بيع في 7 أبريل 2020

ويشتهر realme 6i بميزات الذكاء الاصطناعي، فبالنسبة للكاميرا، فهي تتضمن كاميرا رباعية مع خيارات عدسات متنوعة من كاميرا بزاوية فائقة الاتساع 119 ° وكاميرا ماكرو مقاس 4 سم وكاميرا بورتريه بالأبيض والأسود. للاستمتاع بالصور الفوتوغرافي.

يأتي realme 6i الإصدار الرئيسي المصمم بشاشة مقاس 6.5 بوصة ودقة 16.5 سم HD +. وأخيرًا ، لتكملة تجربة غامرة تمامًا ، يتميز realme 6i أيضًا بمكبر الصوت الصغير Dirac Power Sound الذي يتيح لك جودة صوت أفضل وأكثر قوة.