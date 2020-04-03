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اتفاق جديد بين فايلر والأهلي بشأن تجديد عقده

الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:49 م
فايلر
فايلر
محمد الصو
توصل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لاتفاق مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

واتفقت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، التجديد مع فايلر لمدة عامين جديدين، مع توفير كل متطلباته التعاقدية لتحقيق مشروعه الكبير في القلعة الحمراء.

ونجحت الإدارة في الاتفاق على تجديد تعاقد فايلر لمدة موسمين بدلًا من موسم واحد بعد أن نال ثقة إدارة النادي وجماهيره طوال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن يعقد فايلر جلسة مع إدارة النادي في حضور لجنة التعاقدات، لحسم تجديد تعاقده بالإضافة إلى تحديد الصفقات المطلوبة.

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