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"صفقة مخدرات" تسقط ضابط مفصول ومستشار مزور في قبضة الداخلية
الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:50 م
إيمان عبد العاطي
فُصل من عمله كـ"ضابط شرطة"، بعد أن وصل إلى رتبة رائد، ليتجه إلى تجارة المخدرات والأسلحة، بطريقة غير مشروعة.
الضابط المفصول كان يتوجه من منطقة المطرية إلى قرية الشوبك التابعة لمركز الصف، بجنوب محافظة الجيزة، لشراء المواد المخدرة من أحد تجار الكيف بالمركز.
ووردت معلومات سرية لأحد ضباط مباحث مركز شرطة الصف، عن قيام ضابط شرطة مفصول بشراء المواد المخدرة من تاجر مخدرات بنطاق المركز، وعلى إثر ذلك تم الاستعانة بأحد المصادر السرية حتى تم التوصل إلى ميعاد تسليم البضاعة.
وأعدت القوات مأمورية تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، لضبطهما تنسيقا مع قطاع الأمن العام، وتمكنت القوات من القبض على الضابط المفصول وتبين أنه يدعى "عمرو علي"، وصديقه " وليد" يحمل كارنيه بصفته مستشار "مزور"، وتاجر المخدرات، وعثر بحوزتهم على "مخدرات ومبلغ مالي وهواتف محمول وسلاح الظابط المفصول"، وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان المركز.
وكان نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة من القبض على ضابط شرطة مفصول و2 آخرين، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة ومبالغ مالية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات لأحد ضباط مباحث مركز شرطة الصف مفادها قيام ضابط شرطة مفصول برتبة رائد بشراء المواد المخدرة من تاجر مخدرات بنطاق المركز.
وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، والاستعانة بالمصادر السرية، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، أُعدت القوات مأمورية بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، وتمكنت القوات من القبض عليهم، وعثر بحوزتهم على كمية من المخدرات، مبلغ مالي وسلاح ناري وذخيرة، وتحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة على المضبوطات، وتمكنت من اقتيادهم إلى ديوان المركز وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
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