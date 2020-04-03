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وزير الأوقاف ينفي ما تداول حول فتح المساجد الجمعة المقبلة

الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:52 م
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف
نفى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، ما تداول حول فتح المساجد الجمعة المقبلة، حيث قال، إن كل ما قيل حول فتح المساجد خلال صلاة الجمعة القادمة، أخبار كاذبة ومفترأة ولا صحة لها.

وأضاف محمد مختار جمعة، أن قول مثل هذه الشائعات يعد إثم كبير، ويجب محاسبة كل من يطلقها أو يعمل على ترويجها، بتهمة خيانة الوطن، وأكد على أن الوزارة لن تقوم بفتح المساجد الأ عند حصر أعداد المصابيين وتوقف تسجيل حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا في مصر، وذلك بعد التواصل مع وزارة الصحة والتأكد من أن الحياة عادت إلى طبيعتها، والتمكن من عودة التجمعات في المساجد مرة آخري.

كما شدد وزير الأوقاف على أهمية أن يتم تحري الدقة في ما يخص الأخبار المتعلقة بفتح المساجد، والأخذ بما يصدر من الوزارة من خلال موقعها الرسمي.

كما طالبت الوزارة بسرعة حذف الصفحات المشبوهة التي تقوم بنقل أخبار كاذبة أو الأبلاغ عنها، حتي لا يساعد أحد بشكل غير مقصود في دعم أصحاب تلك النفوس المريضة أعداء الإنسانية.

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