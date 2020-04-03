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"عايشة لوحدها".. دفن جثة مسنة عثر عليها مقتولة داخل شقتها بحدائق القبة

الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:53 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
شهدت منطقة حدائق القبة، واقعة مأساوية حيث قام شخصين مجهولين عبقتل مسنة خنقا داخل شقتها بهدف سرقتها ولاذا بالفرار، وصرحت النيابة العامة بدفن جثة المجني عليها، وذلك بعد إرسال بيان مفصل عن الصفة التشريحية وأسباب الوفاة، للوقوف على ملابسات الحادث.

وكما أمرت النيابة، بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة، حول الواقعة لكشف مرتكبي الواقعة، وإرسال تقرير وافٍ بها، وفتحت نيابة حدائق القبة تحقيقا، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، في وقت سابق، عن تفاصيل جديدة في العثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بمنطقة حدائق القبة.

المصدر قال في تصريحات إلى "الفجر": إن الجثة لسيدة سبعينية العمر وتقيم بمفردها داخل شقتها.

وأضاف المصدر، أن الجثة وجدت ملقاة في صالة الشقة ولا يوجد بها أي إصابات ظاهرية ولا كدمات وكانت بكامل ملابسها، ومن المرجح أنها ماتت خنقا. 

ولفت إلى أنه ارتكب الجريمة، شخصين، وكانت توجد بعثرة بمحتويات الشقة وذلك يدل على حدوث الجريمة بدافع السرقة.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، ببلاغ من الأهالي، بوجود جثة سيدة داخل شقتها بأحد الشوارع.

وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وعثر على جثة سيدة، ودلت التحريات على أن المجني عليها تقيم بمفردها، وقام مجهولون بالدخول إلى شقتها، وسرقة مصوغاتها الذهبية ولاذوا بالفرار.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبطهم وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وفى سياق آخر، لقي شخص مصرعه وأصيب شخص، في حادث تصادم على طريق كوم الدربي تلبانة التابع لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية في حادث تصادم موتوسيكل ولودر على طريق كوم الدربي – تلبانة بمركز المنصورة.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ لضباط مباحث مركز المنصورة يفيد وقوع حادث تصادم موتوسيكل ولودر علي طريق كوم الدربي – تلبانه، ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين وفاة فارس محمد مسعد بدران 19 سنة، وإصابة عبدالوهاب محمد أحمد عبدالوهاب 19 سنة، مقيمان قرية كوم الدربي.

وتم نقل المصاب في حالة سيئة إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي الإسعافات، وتبين أنه أثناء قيادة الشابين موتوسيكل صدمهم لودر، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.

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