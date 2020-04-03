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سمير عثمان يرفض رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة فى ظل وجود عمرو الجناينى

الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:47 م
سمير عثمان
سمير عثمان
محمد جمال

أكد سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عدم موافقته على رئاسة اللجنة خلال الفترة القادمة فى ظل وجود عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد.

وقال سمير عثمان عبر لقاء تليفزيوني عبر قناة الزمالك :" أرفض العمل مرة أخري مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم".

وأضاف :" رحلت بعد أيام قليلة من تولي رئاسة اللجنة، بعد إتصال هاتفي من الجنايني قال لي إني ستكون نائب لـ جمال الغندور ومصمم على تواجدك معه، لكني إعترضت ورفضت العمل، بسبب أنه كان عليه الجلوس معي ومعرفة خطة العمل الخاصة بي ثم إتخاذ قرار بالبقاء أو الرحيل ".

وتابع :" عملت خلال الفترة التى توليت فيها رئاسة اللجنة على إراحة الحكام وعمل خطة لنهضة التحكيم فى مصر وتوفير اموالهم وبدلاتهم ".

ويذكر أن جمال الغندور قدم أعتذاره خلال الفترة الماضية ورحل عن رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم.

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لجنة الحكام سمير عثمان جمال الغندور اتحاد الكرة

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