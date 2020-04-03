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عاجل ..ارتفاع أسعار النفط العالمية قبل أيام من اجتماع لجنة تسعير الوقود

الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:42 م
طارق الملا وزير البترول
طارق الملا وزير البترول
الفجر الاقتصادي

قفزت أسعار النفط العالمية اليوم الجمعة، قبل أيام قليلة من قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود  الخاص بتحديد أسعار البنزين والسولار محليا ولمدة ثلاث أشهر قادمة.

 

 

وصعد سعر خام برنت العالمي بنسبة 11.8% ليصل إلى مستويات 33.4 دولار للبرميل، مقارنة 29.9 دولار للبرميل في بداية تعاملات اليوم، وارتفع الخام الأمريكي بنسبة 9.4% ليصل إلى مستويات 27  دولار للبرميل.

 

 

ودفع تصريحات الرئيس الروسي فلادمير بوتين اليوم إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بعدما هوت إلى أدني مستويتها منذ حرب الخليج.

 

 

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تريد أن ترى تحركا مشتركا بشأن أسواق النفط العالمية وخفضا لانتاج الخام بحوالي عشرة ملايين برميل يوميا.، مشيرا إلى أنه مستعد للعمل مع الولايات المتحدة ووأن بلاده  ستكون راضية عن سعر للنفط عند 42 دولارا للبرميل.

 

 

ومن المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي لأسعار النفط في مصر خلال الأسبوع المقبل؛ لتحديد أسعار البنزبن محليًا.

 

وتشير التوقعات إلى أن اللجنة ستخفض أسعار البنزين بنسبة 10%  من السعر الجاري وهي الحد الأقصي المسموح بهبوط الأسعار، بعد التراجع القوي في سعر برميل النفط خلال الفترة من يناير إلى مارس، حيث تحدد اللجنة أسعار البنزين محليا على أساس سعر برميل النفط عالميا، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والتكاليف  الآخري.

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الكلمات المفتاحية

لجنة تسعير الوقود خفض أسعار البنزين خفض أسعار حد أقصى ارتفاع أسعار النفط العالمية

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