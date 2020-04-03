جماهير برشلونة تصدم ميسي وتختار أسطورة النادي









شهدت الساعات الماضية صدمة كبيرة للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، وذلك بعد إجراء استفتاء للجماهير بشأن أفضل لاعب في تاريخ النادي.





وحرصت جماهير برشلونة على الدخول عبر منصبا "رانكر" لاختيار أعظم 30 لاعب في تاريخ النادي، وشهدت القائمة بعض المفاجآت وكانت على رأسها عدم تواجد ميسي في المرتبتين الاولى والثانية.





وجاءت قائمة أفضل 30 لاعب في تاريخ نادي برشلونة كالتالي :-





1- الأرجنتيني مارادونا

2- البرازيلي رونالدينيو

3- الأرجنتيني ليونيل ميسي

4- الهولندي يوهان كرويف

5- الإسباني أندريس إنييستا

6- الإسباني تشافي هرنانديز

7- الإسباني كارليس بويول

8- البرازيلي رونالدو نازاريو

9- البرازيلي نيمار دا سيلفا

10- الإسباني جيرارد بيكيه

11- الأوروغوياني لويس سواريز

12- البرازيلي داني ألفيش

13- الإسباني سيرجيو بوسكيتس

14- الكاميروني صامويل إيتو

15- البرازيلي ريفالدو

16- الإسباني دافيد فيا

17- الهولندي رونالد كومان

18- البرازيلي روماريو

19- البلغاري خريستو ستويتشكوف

20- الإسباني فيكتور فالديس

21- الدنماركي مايكل لاودروب

22- البرتغالي ديكو

23- الهنغاري لاديسلاو كوبالا

24- الروماني غيورغي هاجي

25- الهولندي باتريك كلويفرت

26- الكرواتي إيفان راكيتيتش

27- البرتغالي لويس فيجو

28- الألماني مارك-أندريه تير شتيجن

29- المكسيكي رفائيل ماركيز

30- الإسباني لويس إنريكي.



