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شاهيناز تكشف عن تفاصيل ألبومها الجديد "حياتي أحلى"

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:22 م
شاهيناز
شاهيناز
مي مرسي
تحدثت المطربة شاهيناز عن ألبومها الجديد "حياتي أحلى" والذي من المقرر طرحه تقريبا،وصرحت ل"the ensider"،أن الألبوم مكون من سبع أغاني وأنها انتهت من تسجيل أغنيتين وهما "حياتي أحلي"،"توتة توتة".

وقالت شاهيناز أنها تعاونت مع عدد من المؤلفين منهم المؤلف محمد عبد الحميد والذي لم يكن هذا أول تعاون بينهم وكتب أغنيتين من الألبوم، وذكرت أنها تتعاون لأول مرة مع الشاعر محمد الصواف، ويشارك معها في هذا الألبوم الملحن آدم حسين.

واحيت شاهيناز مع المطرب الشعبي عمر كمال حفل عرض أزياء محمد شهبندر والذي حضره عدد كبير من الفنانين منهم وفاء عامر ونيرمين الفقي وهايدي موسى وهبة السيسي.

يذكر أن المطربة شاهيناز قدمت عدد من الأعمال الغنائية منها أغنية "أنا بعشقه"، "كمان كمان"، "قولي قولي"، و"أحب أعيشلك" وكانت آخر أعمالها أغنية "ولا زيك في الدنيا يا أمي" وهي كلمات حسني حجاج وألحان وتوزيع آدم حسين.

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شاهيناز البوم حياتي احلي آخر أعمالها

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