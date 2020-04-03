Netflix تبدأ عرض La casa de papel 4 وتصدم المستخدمين بشأن الفترة المجانية

قررت Netflix اليوم الجمعة الموافق الـ3 من أبريل 2020، إنهاء الفترة التجريبية الجانية، التي كانت أعلنتها مؤخرًا تشجيعًا للمستخدمين على الجلوس بالمنازل، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





انتهاء الفترة المجانية على Netflix





وفاجأت Netflix جميع روادها الدائمين على متابعة هذه المنصة البثية الرقمية، بإنهاء الفترة المجانية تزامنًا مع بداية عرض La casa de papel 4 التي تلقى نسب مشاهدات عالية ومتابعة كبيرة.





منصاة Netflix





واتخذت العديد من المنصات المنافسة والتي تقوم بالبث الرقمي مثل Netflix إجراءًا احترازيًا مؤقتًا بإتاجة الخدمة مجانية للجمهور، تزامنًا مع قرارات الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا بالمكوث في المنازل.





زيادة مشاهدات Netflix





وتعرض Netflix حاليًا الجزء الرابع من المسلسل La casa de papel والذي يلقى متابعة كبيرة، إلا أن المنصة ألغت البث المجاني، ما أغضب الكثيرين ولاسيمًا أنه مازال هناك دعوات كثيرة للمكوث في المنازل مع اتساع رقعة الفيروس.





مواعيد عرض La casa de papel على Netflix





ويعرض La casa de papel في الـ10 صباحًا بتوقيت جمهورية مصر العربية، الـ11 بتوقيت المملكة العربية السعودية عبر منصة Netflix .





Netflix تتصدر





وتصدرت Netflix "ترند" محرك البحث جوجل بعد قرارها بإلغاء البث المجاني الذي أحزن الكثيرين الذين لا يستطيعون على دفع نظير الخدمة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.





La casa de papel 4 يتصدر تويتر





واعتلت La casa de papel 4 "ترند" تويتر هي الأخرى مع بداية عرضها على شبكة Netflix الرقمية.



