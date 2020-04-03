Advertisements

بمسدس.."كندا علوش" تنتقدم من عمرو يوسف بعد خيانته لها

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:26 م
كندة علوش
كندة علوش
سيدة صادق
نشرت الفنانة كندا علوش، مجموعة من الصور الغاضبة أبرزهم صورة بمسدس وذلك لتعبر عن غضبها من خيانة زوجهل لها مع أبلة فاهيتا عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".


وظهرت"كندا"، في أول صورة وهي توجة المسدس لزوجها وعشيقتة "فاهيتا" وذلك بهدف الانتقام منهما وظهرت في باقي الصور تنظر"للأبلة" بنظرة اشمئزار لتعبر عن مدي استيائها من الذي حدث بين زوجها وعشيقتة الأرملة المتطلعة لبقية حياتها". 

وعلقت "علوش"، معبرة عن غضبها ولكن بأسلوب فكاهي "هو هيبقي حظر وخيانة"، في خين جائت تعليقات الجمهور طبعا قاصدين تهدئة النفوس قائلين: "كدا يعمور يبقي معاك كنوش وتبص لدي، مش عارفة إنتي ستيباه كدا إزاي".


يشار إلي أن ظهرت "فاهيتا" مع "عمرو" في صورها جريئة ورومانسية مليئة بحركات الإغراء التي عودتنا عليها "الأبلة" مع ضيوفها، حيث كانت في أحضان"عمرو يوسف" دون أن ينتابها شعور واحد بالخجل أو الحياء .

وعلقت "الأبلة" علي الصورة قائلة "أنا وعموري الليلة دي لايف من الكوارنطينا الساعة 11سامحيني يا كندا"

يذكر أن أبلة فاهيا قد نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي حقق ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏

كما ظهرت "فاهيتا" في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.‏

أخبار تهمك

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

"الصحة": 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و8 حالات وفاة

منذ ساعة و 22 دقيقة

شكر للسيسي وتحذير للشرق الأوسط.. 3 رسائل مهمة من "الصحة العالمية"

منذ حوالي 7 ساعات

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ حوالي 13 ساعة

ليس مبابي ولا نيمار.. ريال مدريد يقترب من إعادة "رشاش الأهداف"

منذ ساعتين و 14 دقيقة

كوفيد-19.. مستجدات هامة في الصين ومفاجأة حول علاج كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ حوالي 13 ساعة

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ يوم

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ ساعتين و 43 دقيقة

طبيب مصري يُعلن خطة الصين للقضاء على كورونا.. ويوجه نصيحة للمواطنين

منذ ساعة و 10 دقيقة

شوبير يكشف عن بديل أحمد فتحي في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:47 م

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

07:09 م

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

08:28 ص

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

08:49 ص

"الصحة": 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و8 حالات وفاة

08:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم