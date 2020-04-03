بمسدس.."كندا علوش" تنتقدم من عمرو يوسف بعد خيانته لها

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نشرت الفنانة كندا علوش، مجموعة من الصور الغاضبة أبرزهم صورة بمسدس وذلك لتعبر عن غضبها من خيانة زوجهل لها مع أبلة فاهيتا عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".





وظهرت"كندا"، في أول صورة وهي توجة المسدس لزوجها وعشيقتة "فاهيتا" وذلك بهدف الانتقام منهما وظهرت في باقي الصور تنظر"للأبلة" بنظرة اشمئزار لتعبر عن مدي استيائها من الذي حدث بين زوجها وعشيقتة الأرملة المتطلعة لبقية حياتها".



وعلقت "علوش"، معبرة عن غضبها ولكن بأسلوب فكاهي "هو هيبقي حظر وخيانة"، في خين جائت تعليقات الجمهور طبعا قاصدين تهدئة النفوس قائلين: "كدا يعمور يبقي معاك كنوش وتبص لدي، مش عارفة إنتي ستيباه كدا إزاي".





يشار إلي أن ظهرت "فاهيتا" مع "عمرو" في صورها جريئة ورومانسية مليئة بحركات الإغراء التي عودتنا عليها "الأبلة" مع ضيوفها، حيث كانت في أحضان"عمرو يوسف" دون أن ينتابها شعور واحد بالخجل أو الحياء .



وعلقت "الأبلة" علي الصورة قائلة "أنا وعموري الليلة دي لايف من الكوارنطينا الساعة 11سامحيني يا كندا"



يذكر أن أبلة فاهيا قد نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي حقق ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏



كما ظهرت "فاهيتا" في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.‏

