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الإمارات تعلن شفاء 12 حالة جديدة من فيروس كورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 08:04 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، مساء اليوم الجمعة، شفاء 12 حالة جديدة من فيروس كورونا وتسجيل 240 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة وحالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات أن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وأرجعت الوزارة زيادة عدد الإصابات إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وأعلنت الوزارة الإماراتية شفاء 12 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 108، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

كما أعلنت الوزارة تسجيل حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لمصاب من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 51 عاما، يعاني من مرض مزمن وفشل كلوي، ليرتفع إجمالي الوفيات في الإمارات إلى 9 حالات.

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