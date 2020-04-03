جمارك دمياط: حصلنا رسوم وضرائب بقيمة 1.1 مليار جنية خلال مارس

كشفت الإدارة المركزية لجمارك دمياط خلال شهر مارس 2020، أنها قامت بعمليات فأفراج جمركي عن مشمول 2267 شهادة جمركية وارد نهائى و 889 شهادة إفراج مسبق و44 شهادة مناطق حرة و877 شهادة إعفاءات وذلك لكافة السلع الاستراتيجية والبضائع العامة.





وأوضحت جمارك دمساط أن عمليات الأفراج عن السلع شملت الأجهزة والمستلزمات الطبية والسلع التموينية (زيت عدس فول لوبيا بسلة شاي) والفواكه الطازجة وحديد بليت وخيوط غزل متنوعه وستلزمات إنتاج لصناعة تجميع السيارات وأدوات صحية ووحدات إضاءه جرارات مستعملة وبلاط بورسلين وألواح استانلس وأجزاء ريسيفر وقطع غيار سيارات ودراجات نارية وعادية .

ووأضافت أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات خلال شهر مارس الماضى بلغت قيمتها نحو 238 مليون و 511 ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة المحصلة 645 مليون و700 ألف جنيه وضريبة الأرباح التجارية والصناعية 102 و776 ألف جنيه ورسوم الإغراق 118 مليون و57 ألف جنيه بإجمالى ضرائب ورسوم جمركية وضرائب ورسوم أخرى محصلة بلغت حوالى مليار و 106 مليون و 234 ألف جنيه .

وخلال نفس الفترة تم تصدير مشمول 1706 شهادة بنظام التصدير النهائى و 52 شهادة سماح مؤقت ودروباك و 5 شهادات إعادة تصدير بإجمالى 1763 شهادة بقيمة إجمالية بلغت 3 مليار و 83 مليون 143 ألف جنيه.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وحرصاُ من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك على سرعة الإنجاز وسرهة واستمرار العمل بالمطارات والموانئ والمنافذ الجمركية لتلبية متطلبات مصر في هذه المرحلة الدقيقة وتيسيرا على المواطنين



