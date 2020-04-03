شوبير يكشف عن بديل أحمد فتحي في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الصفقات المطروحة على طاولة النادي الأهلي في مركز الظهير الأيمن للتعاقد مع واحد منهما في الصيف المقبل.





ويستعد الأهلي للتعاقد مع لاعب قوي في مركز الظهير الأيمن لخلافة أحمد فتحي الذي أعلن في الساعات الماضية رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم.





واكد الاعلامي أحمد شوبير في برنامجه ملعب أون عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس على أن الأهلي وضع ثلاثة لاعبين على طاولة المفاوضات وهم وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلي التونسي، ورجب بكار لاعب بيراميدز وعلي فوزي لاعب إنبي.





واضاف شوبير، أن الأهلي سيضم لاعب من الثلاثي المذكور ليدعم محمد هاني في مركز الظهير الأيمن في الموسم المقبل.