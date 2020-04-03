"أون لاين".. عابد الفهد يحتفل بعيد ميلاد زوجته في زمن الكورونا

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احتفلت زينة يازجي مع زوجها الفنان عابد فهد بعيد ميلادها ولكن من خلال "الأون لاين"، بسبب فيروس كورونا المستجد وما يصاحبه من الاضطرار إلى البقاء في المنزل ومنع الاختلاط.



ونشرت "يازجي" فيديو أثناء معايدة زوجها لها من خلال مكالمة فيديو عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقول لها بعض الكلمات الرومانسية وترد عليه قائلة "صوتك حنين مثل ما انت".



وكتبت زينة يازجي تعليقا على هذا الفيديو قائلة "عيد ميلادي في زمن التباعد الاجتماعي والكورونا كان مزيجا غريبا من المعايدة عن بعد والاحتفالات الرقمية".



ويراعي الثنائي زينة يازجي وعابد فهد الاحتفال بجميع المناسبات معا، ومشاركة جمهورهم بصور الاحتفالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكان أقرب احتفال هو عيد زواجهم ال17 في شهر ديسمبر عام 2019 وقامو بنشر صورهم عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مع أولادهم.

