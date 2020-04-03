Advertisements

نانسي عجرم تكشف عن تفاصيل ألبومها الجديد.. "يحتوى على أغاني بلهجات كثيرة"

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:48 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
مي مرسي
اعتادت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، على الظهور عن طريق "اللايف" مع الجمهور من خلال موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والتحدث معهم للتسلي وقضاء الوقت بعيدا عن الملل في ظل ظروف البقاء في المنزل التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهرت "عجرم" من خلال "اللايف" وتحدثت مع جمهورها في أكثر من شئ، وكان أبرزها تحدثها عن ألبومها الجديد وقالت أنها انتهت من تسجيله كاملا ولكن ينقصه أغنية واحدة، وذكرت أنه يحتوي على أغاني بلهجات كثيرة منها اللبنانية والخليجية والمصرية.

وقالت نانسي عجرم أنها لا تفكرفي الألبوم الجديد حاليا بسبب ما تمر به البلاد من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وعدم معرفتها لمتى ستستمر هذه الأزمة.

وشاركت "عجرم" في مبادرة "سقف" التي تم جعلها للطاقم الطبي تقديرا لهم على مجهودهم الكبير في أزمة كورونا التي يعاني منها العالم، وظهرت مع زوجها فادي الهاشم وهي تقوم بالتصفيق من شرفة منزلها.

يذكر أن آخر أعمال مطربة نانسي عجرم أغنية "قلبي يا قلبي" والذي تم طرحه يوم 31 يناير الماضي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نانسي عجرم بسبب كورونا البومها الجديد البقاء في المنزل

أخبار تهمك

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة": 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و8 حالات وفاة

منذ ساعة و 27 دقيقة

كوفيد-19.. مستجدات هامة في الصين ومفاجأة حول علاج كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يومين

شكر للسيسي وتحذير للشرق الأوسط.. 3 رسائل مهمة من "الصحة العالمية"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 17 ساعة

ليس مبابي ولا نيمار.. ريال مدريد يقترب من إعادة "رشاش الأهداف"

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ حوالي 13 ساعة

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ يوم

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ ساعتين و 48 دقيقة

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير يكشف عن بديل أحمد فتحي في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

طبيب مصري يُعلن خطة الصين للقضاء على كورونا.. ويوجه نصيحة للمواطنين

منذ ساعة و 15 دقيقة

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

بكلمة واحدة.. نانسي عجرم تشوق جمهورها لعمل مرتقب!

سوري يهدد نانسي عجرم وزوجها بالقتل

سيرين عبدالنور لـ نانسي عجرم: "الله يسامح كل إنسان يجرح ويظلم بأقواله"

نانسي عجرم توجه نصيحة للجمهور لمواجهة فيروس كورونا

نانسي عجرم تعلن عن أغنيتها الجديدة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:47 م

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

07:09 م

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

08:28 ص

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

08:49 ص

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

08:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم