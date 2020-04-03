نانسي عجرم تكشف عن تفاصيل ألبومها الجديد.. "يحتوى على أغاني بلهجات كثيرة"

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اعتادت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، على الظهور عن طريق "اللايف" مع الجمهور من خلال موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والتحدث معهم للتسلي وقضاء الوقت بعيدا عن الملل في ظل ظروف البقاء في المنزل التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهرت "عجرم" من خلال "اللايف" وتحدثت مع جمهورها في أكثر من شئ، وكان أبرزها تحدثها عن ألبومها الجديد وقالت أنها انتهت من تسجيله كاملا ولكن ينقصه أغنية واحدة، وذكرت أنه يحتوي على أغاني بلهجات كثيرة منها اللبنانية والخليجية والمصرية.



وقالت نانسي عجرم أنها لا تفكرفي الألبوم الجديد حاليا بسبب ما تمر به البلاد من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وعدم معرفتها لمتى ستستمر هذه الأزمة.



وشاركت "عجرم" في مبادرة "سقف" التي تم جعلها للطاقم الطبي تقديرا لهم على مجهودهم الكبير في أزمة كورونا التي يعاني منها العالم، وظهرت مع زوجها فادي الهاشم وهي تقوم بالتصفيق من شرفة منزلها.



يذكر أن آخر أعمال مطربة نانسي عجرم أغنية "قلبي يا قلبي" والذي تم طرحه يوم 31 يناير الماضي.