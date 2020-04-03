احمى نفسك.. عروس الصعيد تقضي على زحام صرف المعاشات ( فيديو وصور)

"احمى نفسك احمي بلدك"، هكذا أطلق أهالى ومسئولى محافظة المنيا، حملة لمواجهة أزمة تكدس المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلى لأصحاب المعاشات، حيث قدمت محافظة المنيا بالتعاون مع أهالى المنيا عدة مبادرات لمواجهة تكدس المواطنين للمحافظة عليهم من خطر التعرض لفيروس كورونا."الفجر" ترصد خلال السطور التالية، أبرز مبادرات عروس الصعيد لمواجهة تكدس المواطنين أمام ماكينات صرف المعاش.1.فتح منافذ إضافيةأعلنت الوحدة المحلية لمركز دير مواس عن فتح عدد من المنافذ الإضافية من اجل التسهيل على المواطنين صرف المعاشات حيث فتح الوحدة في المركز المدارس ومركز الشباب من أجل منع الازدحام والتجمعات أمام مكاتب البريد من أجل وقاية المواطنين من فيروس كورونا المستجد.2.سيارة متنقلةكما أطلق بنك مصر بتوجيه من اللواء اسامة القاضى محافظة المنيا سيارة متنقلة لخدمات الصرف الآلى تجوب شوارع ومدينة المنيا من أجل التسهيل على المواطنين عدم التحرك بكثيرة للوقاية من فيروس كورونا.3.توفير كراسي أمام ماكينات الصراف الآليكما وفرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا مقاعد لاستراحة العملاء ماكينات الصراف الآلي في انتظار أدوارهم حتى لا يحدث تزاحم وذلك بعد توجيه اللواء أسامة القاضى محافظة المنيا فضلا عن قيام الوحدة المحلية بتنظيم المواطنين المتكدسين أمام ماكينات الصراف الآلي وذلك للوقاية من فيروس كورونا.4.تنظيم المواطنين أمام بريد ملويونظم موظفو مكاتب البريد ملوي، جنوب المنيا حركة دخول المواطنين على الموظفين، ووضع الكراسى فى صفوف خارج المكان فى الهواء والحرص على التباعد بين الكراسى وبعضها البعض، وإعطاء عملاء البريد أرقام بأدوارهم، والسماح فقط بدخول العدد المسموح به أمام شبابيك موظفى المكتب، لإنهاء التعاملات المطلوبة والخروج فى اسرع وقت، حرصا على عدم الزحام والتكدس داخل البنوك لمنع لانتشار فيروس كورونا.كما تم توفير مقاعد لكبار السن، وإعطائهم الأولوية في الدخول لإنهاء التعاملات والخروج من البريد.5.ماكينات الصراف الآليوفى مركز سمالوط بمحافظة المنيا قام عدد من شباب المركز بتنظيم تواجد المترددين على ماكينات الصراف الآلي ATM لصرف رواتبهم والتي يتواجد عليها عدد كبير من الموظفين مع بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة.وقام الشباب باستئجار كراسي من محلات الفراشة على نفقتهم الشخصية وقاموا برصها وتوفير مسافة كافية بين كل كرسي وآخر أمام بنك مصر بطريق الصعيد الزراعي لمنع تكدس المواطنين وعلى أن يكون تواجدهم على الماكينات بالترتيب منعا التكدس مع تعقيم الماكينات أول بأول منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين العملاء.