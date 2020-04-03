Advertisements

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

الجمعة 03/أبريل/2020 - 08:46 م
العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 3/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الأردن يسجل 11 إصابة جديدة بـ كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 310

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 310.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || قيادة عمليات بغداد تقبض على أكثر من 20 ألف مخالف لقرار الحظر
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
أعلنت قيادة عمليات بغداد، مساء اليوم الجمعة، القبض على أكثر من 20 ألف مخالف لقرار الحظر المفروض بسبب وباء كورونا منذ تطبيقه في الشهر الماضي.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || أردوغان يفرض حظر تجول جزئي على المواطنين
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الجمعة، فرض حظر تجول جزئي على المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 20 عاما، وإيقاف دخول وخروج المركبات إلى 31 مدينة اعتبار من منتصف ليل اليوم الجمعة، للحد من انتشار فيروس كورونا.
 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لفجر بسبب كورونا الاجمالي الإصابة بفيروس كورونا ألفجر 310

أخبار تهمك

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ حوالي 13 ساعة

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ يوم

ليس مبابي ولا نيمار.. ريال مدريد يقترب من إعادة "رشاش الأهداف"

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يومين

شكر للسيسي وتحذير للشرق الأوسط.. 3 رسائل مهمة من "الصحة العالمية"

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يكشف عن بديل أحمد فتحي في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة": 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و8 حالات وفاة

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ ساعتين و 42 دقيقة

طبيب مصري يُعلن خطة الصين للقضاء على كورونا.. ويوجه نصيحة للمواطنين

منذ ساعة و 9 دقيقة

كوفيد-19.. مستجدات هامة في الصين ومفاجأة حول علاج كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ حوالي 13 ساعة

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:47 م

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

07:09 م

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

08:28 ص

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

08:49 ص

"الصحة": 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و8 حالات وفاة

08:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم