أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 3/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 310.







