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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
الجمعة 03/أبريل/2020 - 08:46 م
الفجر
ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 3/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || الأردن يسجل 11 إصابة جديدة بـ كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 310
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 310.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || قيادة عمليات بغداد تقبض على أكثر من 20 ألف مخالف لقرار الحظر
أعلنت قيادة عمليات بغداد، مساء اليوم الجمعة، القبض على أكثر من 20 ألف مخالف لقرار الحظر المفروض بسبب وباء كورونا منذ تطبيقه في الشهر الماضي.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || أردوغان يفرض حظر تجول جزئي على المواطنين
قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الجمعة، فرض حظر تجول جزئي على المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 20 عاما، وإيقاف دخول وخروج المركبات إلى 31 مدينة اعتبار من منتصف ليل اليوم الجمعة، للحد من انتشار فيروس كورونا.
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