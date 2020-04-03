شريف دلاور: ما يجري حالياً نتاج الحرب التجارية بين أمريكا والصين.. والحياة لن تتوقف بسبب هذه الأزمة

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اعتبر الخبير الاقتصادي شريف دلاور، أن ما يجرى حاليا فيما يخص فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" نتاج الحرب التجارية بين أمريكا والصين، مؤكدًا أن الحياة لن تتوقف بسبب الأزمة.



وأضاف "دلاور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، أن هناك نظاما عالميا جديدا في مرحلة الانتهاء، موضحا أن الجميع توقع أن يكون نظام 2020 مولد عالم جديد.





وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحرب البيولوجية تمت قبل ذلك، في حرب أمريكا ضد فيتنام، لافتا إلى أن انتشار الأوبئة يتزامن مع تغير شكل العالم.



وتابع أن النظام العالمي يتشكل ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وديكتاتورية الرقمنة في الصين كانت وراء انتشار الوباء، متابعا: "الصين أثبتت أنها قوة تكنولوجية كبيرة، وكوريا الجنوبية نجحت في احتواء كورونا، مشيرا إلى أن الدول صاحبة النظام الصحي الاشتراكي نجحت في مواجهة كورونا".





وانتقد مروجي الشائعات حول الفيروس القاتل قائلًا: " "كل من هب ودب في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام يقول أراء بطريقة ينقصها المنطق والعلم أيضا، كما أن البعض ينساق وراء الشهرة في مثل هذه الأمور"، مؤكدا أنه لا أحد يعلم متى تنتهي أزمة كورونا.

