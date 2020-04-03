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خريطة المصابين المصريين بكورونا في دول العالم

الجمعة 03/أبريل/2020 - 08:50 م
ارشيفية
ارشيفية
زينب وهبه
بعد اجتياح وباء فيروس كورونا المستجد 200 دولة حول العالم، وتفشيه مثل النار في الهشيم، أصيب عددًا من المصريين في الخارج بفيروس كورونا التاجي الذي أودي بحياة بعضهم.

 وتنشر بوابة الفجر، خريطة الدول التي تحتوي على مصابين مصريين بكورونا فيما يلي:

1.في دول الخليج "الكويت - السعودية":

سجلت وزارة الصحة بدولة الكويت اليوم الجمعة أول إصابة لمصري بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 "، كما توجد إصابات للمصريين بالسعودية ففي يوم 29 مارس الماضي توفى أول مصري بفيروس كورونا المستجد ويدعى محمد أحمد نجم طبيب البيطري، ويبلغ من العمر 29 عامًا، حيث يعمل مندوب مبيعات بشركة أدوية وتمت إجراءات مراسم دفن الطبيب بالمملكة وقبول العزاء.

كما أصيبت زوجته وابنته البالغة من العمر 9 أشهر بفيروس كورونا التاجي ويتواجدان في الحجر الافتراضي لأحد الفنادق بمكة بهدف العلاج، وكانت قد سجلت السعودية في يوم 13 مارس إصابة 11 مصريًا بفيروس كورونا المستجد وكانوا موجودين في الحجر الصحي في مكة المكرمة وليس لديهم أعراض وهم من المجموعة ذاتها المخالطة للزائر المصري والذي كان قادمًا من نيويورك وكان متجهًا إلى القاهرة عبر مطار الملك بن عبد العزيز في جدة.

2.في لبنان:

وفي يوم الأربعاء الماضي كان قد صدر تقرير من مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية ببيروت – لبنان، حيث أوضحت الملحق العمالي بالسفارة المصرية شيرين عبد الجواد أنه من جراء المتابعة مع القنصلية كشفت عن إصابة 4 مصريين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وهم يخضعون حاليًا للعلاج حيث يتواجد أحدهم بمستشفى رفيق الحريري الجامعة، و3 في مستشفى أوتيل ديو دي فرانس وحالتهم مستقرة.

3.في دول أوروبا:

شفاء أول حالة مصابة في مدينة ميلانو في إيطاليا:

تلقى اليوم الجمعة محمد سعفان وزير القوى العاملة تقريرًا عاجلًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بقنصلية مصر بمدينة ميلانو الإيطالية أكد شفاء أول مصري أصيب بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " ويدعى أحمد ماهر الششتاوي سليمان مقيم ويعمل بالمدينة وهو من محافظة الدقهلية.

في بريطانيا:

كما سجلت بريطانيا إصابات للمصريين وضحايا حيث توفي اليوم الجمعة الدكتور المصري البريطاني "محمد سامي شوشة" عن عمر 79 عامًا بعد معاناته لأسبوعين من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ويعد خامس طبيب مسلم يتوفى بسبب كورونا في بريطانيا، وكان الأطباء الأربعة المسلمون البريطانيون الذين راحوا ضحايا كورونا هم ألفا سعدوا، أمجد الحوراني،عادل الطيار، وحبيب زايدي.

4.في الولايات المتحدة الأمريكية:

وسجلت أمريكا إصابات للمصريين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وأعلنت السلطات الطبية الأمريكية يوم الأربعاء الماضي عن وفاة طبيب مصري بفيروس كورونا المستجد قد أصيب هو وزوجته وأولاده بالفيروس ويدعى أشرف عبده وعمره 60 عامًا وكان يقيم في الولايات المتحدة منذ 20 عامًا.

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