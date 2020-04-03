السفير الأمريكي يوجه نصيحة إلى مواطنيه في المملكة





وجه سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية جون أبي زيد، اليوم الجمعة، نصيحة إلى مواطنيه المقيمين في المملكة، الذين قدر عددهم بـ 80 ألفا مواطن، بالبقاء في المملكة خلال هذه الفترة التي يعاني فيها العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وقال أبي زيد: إن "الإمدادات الغذائية جيدة، والخدمات متوافرة، والنظام الصحي فعال"، مؤكدًا على ثقته بالمعالجة والمقاربة الفعالة والمعالجة الجيدة لأزمة فيروس كورونا في كل من المملكة والولايات المتحدة.



