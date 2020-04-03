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السفير الأمريكي يوجه نصيحة إلى مواطنيه في المملكة

الجمعة 03/أبريل/2020 - 08:47 م
السفير الأمريكي لدى المملكة
السفير الأمريكي لدى المملكة
الفجر السعودي

وجه سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية جون أبي زيد، اليوم الجمعة، نصيحة إلى مواطنيه المقيمين في المملكة، الذين قدر عددهم بـ 80 ألفا مواطن، بالبقاء في المملكة خلال هذه الفترة التي يعاني فيها العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال أبي زيد: إن "الإمدادات الغذائية جيدة، والخدمات متوافرة، والنظام الصحي فعال"، مؤكدًا على ثقته بالمعالجة والمقاربة الفعالة والمعالجة الجيدة لأزمة فيروس كورونا في كل من المملكة والولايات المتحدة.

هذا وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة حتى الآن 2039 حالة.

ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا حاجز مليون و41 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 55 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 222 ألف شخص للشفاء.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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