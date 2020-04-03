بدون كهرباء.. أستاذ بمدينة زويل يكشف تفاصيل تصنيع جهاز تنفس صناعي

قال الدكتور عمر عبدالعزيز، أستاذ مساعد النانو تكنولوجي بمدينة زويل، إنه يعمل مع فريق كبر من عدة جهات على تنفيذ جهاز تنفس صناعي، موضحا أنه تم الوصول إلى الهيكل المبدئي لجهازين تنفس صناعي أحدهما يعمل بالكهرباء، وآخر بطريقة ميكانيكية.





وأشار "عبدالعزيز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن الجهاز الذي يعمل بطريقة ميكانيكية لا يحتاج كهرباء، وسعر بسيط يصل إلى 1000 جنيه تقريبا، وسهل الاستخدام، ولكن يستخدم لمرة واحدة فقط، أي لمريض واحد.





وأضاف أستاذ مساعد النانو تكنولوجي بمدينة زويل، أن فكرة الجهاز الذي يعمل بطريقة ميكانيكية يعتمد على فكرة جهاز مستخدم في أمريكا، معقبا: "بنحاول ناخد التصميم المنفذ في أمريكا لتنفيذه في مصر"، متوقعا أنه في خلال من 4 إلى 6 أسابيع قد يكون في جديد في الوصول إلى جهاز تنفس صناعي بمصر.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر المتحدث أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



