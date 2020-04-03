ملك قورة تغازل جمهورها بصور جديدة عبر 'إنستجرام'

Advertisements

نشرت الفنانة ملك قورة مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "قورة" في هذه الصور مرتدية سويت شيرت من اللون الزيتي مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة ووضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها.



وكتبت ''قورة" على هذه الصور قائلة: "خليك في البيت".



وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: قمراية بتتصور بموت فيكي يا جميلة ربنا يخليكي ويحفظك يارب.



يذكر أن آخر أعمال ملك قورة، مسلسل "سوبر ميرو"، الذي شاركت به رمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنانة إيمي سمير غانم ومحمد ثروت وأحمد سلطان وسمير غانم ومي الغيطي وعمرو الشناوي.