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رغم الكورونا.. رامي رفعت يدعو للتفاؤل في "فك التكشيرة"

الجمعة 03/أبريل/2020 - 08:57 م
رامي رفعت
رامي رفعت
الفجر الفني
طرح رامى رفعت، اليوم الجمعة أحدث كليباته "فك التكشيرة" عبر قناته علي اليوتيوب.

الأغنية ألحان وغناء رامى رفعت، وكلمات أحمد عصمت وتوزيع أحمد إسماعيل ميكس وماستر محمد طعيمة.

تم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب تحت إشراف المخرج أحمد المليجى وعلي مدار يومان في أماكن مختلفة  داخل القاهرة .

وقال رامى في تصريح خاص إن أغنية فك التكشيرة تدعو بشكل  كبير للتفاؤل والتغلب عن كل صعوبات وضغوطات الحياة. 

وأضاف "رفعت"، أنه يظهر في الكليب بخمس شخصيات مختلفة هم الراوي وسواق الميكروباص وفرد الأمن وسايس السيارات وكل ذلك خلال الأحداث .

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