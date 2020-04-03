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سكاي سبورت تكشف عن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:02 م
الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي
أحمد عصام


أجرت شبكة سكاي سبورت في انجلترا استفتاء في الساعات الماضية لاختيار أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وشارك الكثير من الجماهير في هذا الاستفتاء، حيث حل اللاعب السنغالي ساديو ماني في المرتبة الأولى بعد حصوله على 33% من الأصوات.

بينما جاء جوردان هندرسون في المركز الثاني بعد حصوله على 31%، أما جاء في المركز الثالث اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي بعد حصوله على 20%.

وكانت المفاجأة الكبرى في حصول محمد صلاح على 2% فقط من الأصوات بين الجماهير، وحصل زميله في الفريق أيضاً فيرجيل فان دايك على 5% من الأصوات.

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فان دايك صلاح ساديو ماني دي بروين الدوري الإنجليزي

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