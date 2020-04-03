زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب مناطق في غرب سوريا

ضربت هزة أرضية، اليوم، مناطق في سوريا قبل قليل، حيث شعر بها عدد من سكان المدن السورية غرب البلاد.





وأوضحت مصادر، أن السكان في المناطق على طول الشريط الساحلي شعروا بالهزة لاسيما القاطنين منهم في المنطقة الممتدة بين جبلة حتى اللاذقية.





كما شعر بها أهالي حماة وحلب وطرطوس.





وأكد المركز الوطني السوري للرصد الزلزالي أنه رصد هزة أرضية متوسطة القوة بـ 4.7 درجة على مقياس ريختر قبالة السواحل السورية على بعد 65 كم عن مدينة اللاذقية.



