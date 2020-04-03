Advertisements
زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب مناطق في غرب سوريا
الجمعة 03/أبريل/2020 - 08:52 م
وكالات
ضربت هزة أرضية، اليوم، مناطق في سوريا قبل قليل، حيث شعر بها عدد من سكان المدن السورية غرب البلاد.
وأوضحت مصادر، أن السكان في المناطق على طول الشريط الساحلي شعروا بالهزة لاسيما القاطنين منهم في المنطقة الممتدة بين جبلة حتى اللاذقية.
كما شعر بها أهالي حماة وحلب وطرطوس.
وأكد المركز الوطني السوري للرصد الزلزالي أنه رصد هزة أرضية متوسطة القوة بـ 4.7 درجة على مقياس ريختر قبالة السواحل السورية على بعد 65 كم عن مدينة اللاذقية.
ويذكر أن ضرب زلزال شدته 5ر6 درجة على مقياس ريختر منطقة حرجية نائية في ولاية آيداهو غرب الولايات المتحدة من دون أن ترد في الحال أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار بحسب ما أعلنت السلطات اليوم.
وحددت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مركز الزلزال الذي استمر لنحو 30 ثانية على عمق 10 كيلو مترات وعلى بعد نحو 125 كيلومترا من بويسي عاصمة الولاية وفق ما نقلت فرانس برس.
وبحسب وسائل إعلام محلية فقد شعر بالهزة التي وقعت مساء أمس سكان ولاية آيداهو كما في ست ولايات مجاورة.
وقال بول بودين رئيس مختبر العلوم الجيولوجية في جامعة واشنطن إن آخر زلزال قوي ضرب المنطقة يعود تاريخه إلى العام 1983.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا