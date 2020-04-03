خاص- كريم يحيى: أحلم بالعودة للأهلي.. وأرنولد مثلي الأعلى

ارتبط اسمه بالعودة للنادي الأهلي، الموسم المقبل لشغل مركز الظهير الأيمن، بعد رحيل أحمد فتحي عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.





كريم يحيى لاعب النادي الأهلي والمعار إلى سموحة، لمدة موسم ونصف الموسم، بداية من يناير قبل الماضي، لتنتهي في يونيو المقبل.





وقال كريم يحيى في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي": " ارتباط اسمي بالعودة للنادي الأهلي شئ يدعو للفخر بالنسبة لي بكل تأكيد، لطالما حلمت كثيرآ بتلك الفرصة".





وأضاف: "حتى هذا الوقت لم يتحدث معي أحد من النادي الأهلي، بشأن عودتي الموسم المقبل".





وأشار يحيى إلى: "سعيد للغاية بحديث الجميع عن قدرتي على شغل منصب الظهير الأيمن خلفا لـ أحمد فتحي، فهو أسطورة كبيرة في الكرة المصرية".





وأردف: "اكتسبت بعض الخبرات من تجربتي مع سموحة، وشاركت في الكثير من المباريات مع العديد من المدربين، وهذا أضاف لي الكثير".





واختتم يحيى: "أحب ألكساندر أرنولد لاعب ليفربول، أرى أنه أفضل ظهير أيمن في العالم".





وشارك كريم يحيى في 23 مباراة مع سموحة حتى الآن، ولم يسجب أي أهداف.





ويبحث النادي الأهلي عن التعاقد مع ظهير أيمن، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعويض رحيل أحمد فتحي.



