علاقة محرمة.. لغز العثور على جثة رضيع وسط القمامة بالعمرانية

خدعها بكلامه المعسول ووعوده الزائفة حتي أفقدها عذريتها، بعدما وثقت به وسلمته نفسها، كانت تقابله سرا، لتقيم معه علاقة غير شرعية، لينتج عن لقائهما غير الشرعى حمل الفتاة العشرينية العمر من الشاب الذي يكبرها بثلاثة أعوام.





سمعت الفتاة العشرينية العمر خبر حملها كالصاعقة، بعدما ظهرت عليها أعراض الحمل، وتأكدها بعد ذلك، وقررت أن تخبر عشيقها بحملها سفاحًا منه، ليتزوج منها، حتي لا يُفضح أمرها وسط أهلها، لكنه أخل بوعده الذي وعده لها قبل أن يفقدها عذريتها.





لم يعد أمام الفتاة حلا سوي أن تداري حملها عن أهلها وأصحابها وجيرانها، بعدما فشلت في التخلص منه، وبدأت تلبس ثيابا فضفاضة حتي لا يلاحظ أحد كُبر بطنها مع مرور شهور الحمل، ويأتي اليوم وتلد فيه ثمرة علاقتها المحرمة.





فكرت الفتاة العشرينية في حيلة للتخلص من رضيعها، خوفًا من افتضاح أمرها الذي اخفته طوال أشهر حملها، وخطر ببالها أن تضعه داخل "كيس زبالة"، وتلقى به وسط القمامة.





بدأت الفتاة تنفيذ خطتها وأحضرت "كيس بلاستيك أسود اللون"، ووضعت فيه جثة رضيعها، وطلبت من طفلين إلقاء كيس القمامة، بأحد مقالب القمامة، حمل الطفلان الكيس الأسود دون أن يعرفا ما بداخله، وتخلصا منه وسط القمامة بأحد الشوارع المتفرعة من شارع مستشفي الصدر بمنطقة العمرانية، ثم غادرا المكان.





أهالي المنطقة عثروا على جثة رضيع ملقاة بالحبل السري، داخل كيس بلاستيك أسود اللون، وأبلغوا قسم شرطة العمرانية، دقائق معدودة وتنتقل قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة إلى مكان البلاغ، وتبدأ القوات في سؤال شهود العيان وفحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العثور على جثة الرضيع، وتشاهد الطفلان اللذان ألقيا "الكيس الأسود".





وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وبتتبع خط سير الطفلان تم التوصل إليهما، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض عليهما وبسؤالهما أقرا أن "أم الرضيع" هي من طلبت منهما التخلص من الكيس الأسود ونفيا معرفتهما ما كان بداخله.





وأُعدت مأمورية بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، تنسيقا مع قطاع الأمن العام وتمكنت من القبض على والدة الرضيع وعشيقها.

كان نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في أقل من 24 ساعة، في القبض على المتهمة بإلقاء رضيعها وسط القمامة بمنطقة العمرانية غرب المحافظة.





وعثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، مساء أول أمس الأربعاء، على جثة طفل حديث الولادة، وسط القمامة وذلك بمنطقة العمرانية، غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للرائد مصطفى عبد الله رئيس وحدة مباحث قسم شرطة العمرانية، من إدارة شرطة النجدة بعثور الأهالي على طفل رضيع بنطاق القسم.









وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، وجه بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة العمرانية والطالبية، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة طفل حديث الولادة، ملقاة بالقمامة.









وتحفظت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العثور على جثة الرضيع للوصول إلى الشخص الذي ألقى بالرضيع، وسرعة القبض عليه.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.



