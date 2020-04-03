Advertisements

وزارة التكوين المهني تؤكد على استحالة تعويض التكوين الأساسي الحضوري

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:06 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
تبعا لإقرار التمديد في فترة الحجر الصحي على كامل تراب الجمهورية، لمدة 15 يوما، ابتداء من تاريخ 5 أفريل 2020، والتزاما منها بالتدابير المعتمدة في مجال التوقي من فيروس كورونا المستجد، أصدرت وزارة التكوين المهني والتشغيل، اليوم الجمعة، بلاغا للعموم جاء فيه ما يلي:

- سيتم وضع صيغ وسيناريوهات استئناف التكوين، بجانبيه النظري والتطبيقي، وتنظيم التربصات التطبيقية المستوجبة، حسب خصوصية القطاعات التكوينية وامتحانات ختم التكوين، بالتنسيق مع كافة المتدخلين في منظومة التكوين المهني، وفقا لما يقتضيه تطور الوضع الصحي العام.

- تأكيد الوزارة على أنه لا يمكن بأي حال، تعويض التكوين الأساسي الحضوري الذي يتوج بشهادات منظرة باعتماد أساليب تقييم ومتابعة مضبوطة للغرض بنمط التكوين عن بعد، خلال فترة الحجر الصحي العام، وذلك ضمانا لتكافئ الفرص ولخصوصية التكوين المهني الذي يرتكز على الجانب التطبيقي.

- تأجيل امتحانات ختم التكوين بالنسبة إلى المؤسسات التكوينية الخاصة والتي تزامن برمجتها مع الحجر الصحي العام، إلى حين استئناف التكوين على أن يتم ضبط روزنامة تنظيم الامتحانات بالتنسيق مع مصالح الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل.

- تأجيل الإدلاء بالكشوفات الإحصائية حول النشاط التكويني المنجز خلال السنة المنقضية، بالنسبة إلى المؤسسات التكوينية الخاصة إلى موفّى جوان 2020.

- سيتم النظر في إجراءات تمديد الإقامة للمتكونين الأجانب المزاولين للتكوين بالمؤسسات التكوينية العمومية والخاصة، بعد التنسيق مع الأطراف المتدخلة والوزارات المعنية.

أخبار تهمك

طبيب مصري يُعلن خطة الصين للقضاء على كورونا.. ويوجه نصيحة للمواطنين

منذ ساعة و 11 دقيقة

"الصحة": 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و8 حالات وفاة

منذ ساعة و 22 دقيقة

ليس مبابي ولا نيمار.. ريال مدريد يقترب من إعادة "رشاش الأهداف"

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ حوالي 12 ساعة

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يكشف عن بديل أحمد فتحي في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يومين

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ يوم

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ حوالي 13 ساعة

كوفيد-19.. مستجدات هامة في الصين ومفاجأة حول علاج كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ حوالي 13 ساعة

شكر للسيسي وتحذير للشرق الأوسط.. 3 رسائل مهمة من "الصحة العالمية"

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:47 م

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

07:09 م

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

08:28 ص

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

08:49 ص

"الصحة": 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و8 حالات وفاة

08:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم