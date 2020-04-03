وزارة التكوين المهني تؤكد على استحالة تعويض التكوين الأساسي الحضوري

تبعا لإقرار التمديد في فترة الحجر الصحي على كامل تراب الجمهورية، لمدة 15 يوما، ابتداء من تاريخ 5 أفريل 2020، والتزاما منها بالتدابير المعتمدة في مجال التوقي من فيروس كورونا المستجد، أصدرت وزارة التكوين المهني والتشغيل، اليوم الجمعة، بلاغا للعموم جاء فيه ما يلي:





- سيتم وضع صيغ وسيناريوهات استئناف التكوين، بجانبيه النظري والتطبيقي، وتنظيم التربصات التطبيقية المستوجبة، حسب خصوصية القطاعات التكوينية وامتحانات ختم التكوين، بالتنسيق مع كافة المتدخلين في منظومة التكوين المهني، وفقا لما يقتضيه تطور الوضع الصحي العام.





- تأكيد الوزارة على أنه لا يمكن بأي حال، تعويض التكوين الأساسي الحضوري الذي يتوج بشهادات منظرة باعتماد أساليب تقييم ومتابعة مضبوطة للغرض بنمط التكوين عن بعد، خلال فترة الحجر الصحي العام، وذلك ضمانا لتكافئ الفرص ولخصوصية التكوين المهني الذي يرتكز على الجانب التطبيقي.





- تأجيل امتحانات ختم التكوين بالنسبة إلى المؤسسات التكوينية الخاصة والتي تزامن برمجتها مع الحجر الصحي العام، إلى حين استئناف التكوين على أن يتم ضبط روزنامة تنظيم الامتحانات بالتنسيق مع مصالح الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل.





- تأجيل الإدلاء بالكشوفات الإحصائية حول النشاط التكويني المنجز خلال السنة المنقضية، بالنسبة إلى المؤسسات التكوينية الخاصة إلى موفّى جوان 2020.





- سيتم النظر في إجراءات تمديد الإقامة للمتكونين الأجانب المزاولين للتكوين بالمؤسسات التكوينية العمومية والخاصة، بعد التنسيق مع الأطراف المتدخلة والوزارات المعنية.