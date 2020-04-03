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رئيس أكاديمية البحث العلمي يكشف حقيقة إخفاء مصر عدد المصابين بـ "كورونا"

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:08 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن عدد المشروعات الخاصة بالبحث العلمي بلغ 45 مشروعا بتكلفة 50 مليون جنيه، مشيرا إلى أن وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم أنشأت برنامج تحت مسمى "جسور التنمية"، لربط العلماء المصريين في الخارج مع العلماء المصريين في الداخل.

وأضاف صقر، خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الجمعة، أنه من الصعب رجوع العلماء المصريين من الخارج ولكن نستطيع الاستفادة منهم بإجراء بحوث مشتركة بين علماء الخارج والداخل.

وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أن الأكاديمية تقوم بدعم الأبحاث والمشروعات المشتركة بين العلماء المصريين.

ونفى "صقر"، ما تردد أن مصر لا تعلن عن الأعداد الحقيقية لفيروس كورونا، مؤكدا أن هذا الحديث عر عن الصحة تماما والحكومة المصرية تعلن الأرقام الحقيقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.


وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر المتحدث أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين.

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