تونس: 495 إصابة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 02 أفريل 2020، تم تسجيل 40 حالة إصابة جديدة من مجموع 606 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 307 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 235 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 24 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 40 تحليلا)، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 495 حالة مؤكدة من بين 5736 تحليلا جمليا، تتوزع على 22 ولاية كالآتي:





تونس : 112

أريانة : 67

بن عروس : 49

منوبة : 10

نابل : 11

زغوان : 02

بنزرت : 15

باجة : 01

الكاف : 05

سوسة : 45

المنستير : 27

المهدية : 09

صفاقس : 22

القيروان : 04

القصرين : 02

سيدي بوزيد : 05

قابس : 07

مدنين : 57

تطاوين : 09

قفصة : 05

توزر : 01

قبلي : 30





عدد الوفيات: 18 (03 صفاقس، 01 سوسة، 03 بأريانة، 01 الكاف، 01 المهدية، 01 تطاوين، 01 بنزرت، 02 تونس، 02 مدنين، 01 منوبة، 01 سيدي بوزيد، 01 نابل).





ومن جانب آخر، تعلم الوزارة أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تم إلى حد هذا التاريخ إخضاع 19025 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 17370 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و1655 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.