عاجل
Advertisements

الأحد.. وزارة الثقافة تقدم حفل لمدحت صالح "أون لاين"

الجمعة 03/أبريل/2020 - 10:18 م
وزارة الثقافة
وزارة الثقافة
مي مرسي
تبث وزارة الثقافة في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 5 أبريل،حفلا غنائيا للنجم مدحت صالح، على قناة وزارة الثقافة الخاصة عبر موقع افيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذالك ضمن عروض المبادرة الإلكترونية لوزارة الثقافة "خليك في البيت الثقافة بين ايديك".

ويشارك "صالح" في هذا الحفل ومعه عازف البيانو عمرو سليم وفرقته ويقدم نخبة مختارة من أعماله الخاصة التي قدمها خلال مشواره الفني الممتد والذي تعاون فيها مع عدد كبير من الملحنين الكبار ومن أبرز هذه الأعمال "أكيد"، و"حكاية وردية"، و"لا تسوى دموع"، "اتكلم"، ""كوكب تاني"، "المليونيرات"، "حد يقول لحبيبي"، "بحلم على قدي"، "ابن مصر.

وإلى جانب ذالك يقدم اعمال تراث الموسيقى العربية والذي يعقبه العرض المسرحي "ضحكة مصر"، وهي تأليف ريهام عبد الحميد، أشعار طارق علي وإخراج وليد الشهاوي،ويجسد عدد من أهم الشخصيات الكوميدية المصرية من خلال مقتطفات من أشهر الأعمال المسرحية التي أبدعوها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام مبادرة وزارة الثقافة افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ حوالي 15 ساعة

كوفيد-19.. مستجدات هامة في الصين ومفاجأة حول علاج كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 18 ساعة

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

شوبير يكشف عن بديل أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

شكر للسيسي وتحذير للشرق الأوسط.. 3 رسائل مهمة من "الصحة العالمية"

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة": 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و8 حالات وفاة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ يوم

فتحي يرد على تصريحاته ضد الأهلي

منذ ساعة و نصف

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يومين

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من ضم بديل أحمد فتحي

منذ ساعة الا ربع

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

مدحت صالح في سهرة طرب رمضانية بالأوبرا الثلاثاء المقبل

مدحت صالح يبدع فى سهرة طرب رمضانية بالأوبرا (صور)

مدحت صالح يتألق في حفل زمن الفن الجميل بالأوبرا

23 يوليو.. مدحت صالح يحيى حفلاً على المسرح الرومانى بالإسكندرية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:49 م

فتحي يرد على تصريحاته ضد الأهلي

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

06:47 م

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

07:09 م

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

08:28 ص

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

08:49 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم