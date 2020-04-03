الأحد.. وزارة الثقافة تقدم حفل لمدحت صالح "أون لاين"

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تبث وزارة الثقافة في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 5 أبريل،حفلا غنائيا للنجم مدحت صالح، على قناة وزارة الثقافة الخاصة عبر موقع افيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذالك ضمن عروض المبادرة الإلكترونية لوزارة الثقافة "خليك في البيت الثقافة بين ايديك".



ويشارك "صالح" في هذا الحفل ومعه عازف البيانو عمرو سليم وفرقته ويقدم نخبة مختارة من أعماله الخاصة التي قدمها خلال مشواره الفني الممتد والذي تعاون فيها مع عدد كبير من الملحنين الكبار ومن أبرز هذه الأعمال "أكيد"، و"حكاية وردية"، و"لا تسوى دموع"، "اتكلم"، ""كوكب تاني"، "المليونيرات"، "حد يقول لحبيبي"، "بحلم على قدي"، "ابن مصر.



وإلى جانب ذالك يقدم اعمال تراث الموسيقى العربية والذي يعقبه العرض المسرحي "ضحكة مصر"، وهي تأليف ريهام عبد الحميد، أشعار طارق علي وإخراج وليد الشهاوي،ويجسد عدد من أهم الشخصيات الكوميدية المصرية من خلال مقتطفات من أشهر الأعمال المسرحية التي أبدعوها.

