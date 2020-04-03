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ترامب وماكرون يبحثان عقد اجتماع لمجلس الأمن حول كورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:12 م
بوابة الفجر
وكالات
ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، عقد اجتماع للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لمناقشة زيادة تعاون الأمم المتحدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وفقا لتصريحات من البيت الأبيض.

وقال جود دير المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان إن "الزعيمين ناقشا اجتماع الدول الخمس وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا في المكالمة".


وتعاني الولايات المتحدة وفرنسا من بعض من أعلى معدلات الإصابة والوفيات بسبب الفيروس شديد العدوى.

والدول الخمس الدائمة العضوية هي: بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

بيان البيت الأبيض تزامن مع دعوات أطلقها أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، الجمعة، بوقف القتال في مختلف أنحاء العالم لتركيز الجهود على مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال جوتيريس، خلال تقديمه تقريرا حول التطورات الحاصلة منذ إطلاق دعوته يوم 23 مارس الماضي، إنه "توجد فرصة للسلام، لكننا بعيدون عن تحقيقه. الحاجة إلى ذلك عاجلة. ستصل عاصفة (كوفيد-19) حاليا إلى جميع مواقع النزاع".

وحذر من أن "الأسوأ لم يأتِ بعد" في الدول التي تشهد نزاعات، داعيا إلى وقف لإطلاق النار في مختلف أنحاء العالم للمساعدة على وقف انتشار الفيروس.

وسجل فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) أكثر من مليون إصابة حول العالم، حسب جامعة جون هوبكنز الأمريكية وآخر مستجدات موقع "ورلد ميتر"، المعني بمتابعة آخر تطورات الفيروس.

وتصدرت الولايات المتحدة عدد الإصابات عالميا بـ245 ألفا و373 إصابة، ثم إيطاليا بـ115 ألفا و242 إصابة، ثم إسبانيا بـ112 ألفا و65 وألمانيا بنحو 84 ألفا و794، ثم الصين بـ81 ألفا و620 إصابة حتى الساعة الـ6 مساء الخميس (بتوقيت جرينتش).

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